愛情來了！4生肖下半年遇「鳳閣星」　準備脫單迎真愛

▲「鳳閣星」的能量讓馬、猴、鼠、蛇4生肖表現得更有自信和吸引力。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

紫微斗數老師姚本軍在臉書粉專指出，在2024年下半年4生肖遇上紫微斗數中的「鳳閣星」有機會沉浸愛河，這顆星代表一種靈活、上升的能量，象徵才華橫溢、口才佳以及文思泉湧的特質，容易吸引他人的關注，特別是在交流與溝通中。以下4個生肖的人受到「鳳閣星」影響，容易被理解和接受的氣質，進而在人際關係或感情上有新進展。

●馬

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生肖馬在2024年下半年遇上鳳閣星時，象徵著溝通和表達的重要性，尤其是在感情關係中，為了讓感情更加順利，將會更注重建立更深的溝通和理解，並且需要表達自己的情感和想法，關注對方的需求和感受，不僅增進彼此的信任，還能讓感情變得更加穩固和和諧。儘量避免因為一些細微的誤解而引起不必要的爭執，多花時間在互相理解和支持上，讓雙方的感情自然地成長；在感情中除了溝通外，還需要注意在關係中的包容性和耐心。

這顆星帶來的能量會讓屬馬的人更容易表達自己，但同時也要留意對方的反應和感受，不要過度強調自己的觀點，而忽略了對方的立場。在處理感情問題時，嘗試以更加開放的心態來面對可能的分歧，讓對方感受到屬馬的人是真心在意他們的感受，鳳閣星也鼓勵屬馬的人在感情中保持一種輕鬆愉快的態度，不要讓壓力和過高的期望影響彼此的相處。

●猴

生肖猴的人在2024年的下半年面對鳳閣星時，這顆星的影響會讓感情中的交流變得格外重要，鳳閣星代表了智慧與表達能力，因此在兩性關係中，需要特別注意如何以溫和且真誠的方式與對方溝通，這樣才能避免不必要的誤會。

對於生肖猴的人而言鳳閣星的能量，使屬猴的人願意分享自己的想法和感受，但同時也需要給對方足夠的空間來表達他們的觀點，這樣雙方才能在互相理解的基礎上建立更深的感情連結。

另外，鳳閣星的影響使得屬猴的人在關係中有時會顯得過於理性或注重細節，這可能會讓感情變得有些緊張，因此，保持適度的輕鬆和幽默感是關鍵，這能讓彼此的相處更加愉快和自然。

屬猴的人通常具有靈活應變的特質，在感情中可以利用這一特點來適應彼此的節奏和需求，當遇到問題時，不妨嘗試換個角度思考，找到雙方都能接受的解決方案；這樣的互動不僅能解決當前的問題，還能讓彼此的關係更加穩定和長久。

●鼠

生肖鼠的人在2024年的下半年碰上鳳閣星時，這顆星的影響往往體現在與外界的互動和變動中，意味著在愛情關係中，可能會面臨一些變動或挑戰，鳳閣星帶來的智慧和溝通能力在這些情況下尤為重要。

在感情中，屬鼠的人需要保持一種開放且靈活的態度來應對外界的變化，例如：如果和伴侶因工作或生活原因需要經常變換環境或經歷長距離關係，應該更加注重如何保持穩定的聯繫和情感交流，鳳閣星讓屬鼠的人擁有出色的表達能力，所以在這樣的情況下，真誠的溝通和表達感情顯得尤為重要。

同時也建議屬鼠的人，在感情中要多創造機會，與伴侶一起探索新的體驗或環境，這些共同的冒險不僅能加深彼此之間的連結，還能增強信任和理解，無論是短途旅行還是簡單的日常變化，這些都能為感情注入新的活力。

●蛇

生肖蛇的人在2024的下半年面對鳳閣星時，這顆星會影響你在社交圈中的表現，從而間接影響到愛情關係。在感情中，屬蛇的人需要特別注意如何處理與朋友之間的關係，因為這會影響到自身和伴侶之間的互動，如果過於注重朋友的意見或花過多的時間在社交活動上，容易讓伴侶感到忽視或不安。因此，學會在朋友和伴侶之間找到平衡至關重要，不僅能讓伴侶感受到被重視，還能避免因為社交圈的問題而引發的誤會和矛盾。

鳳閣星的能量讓屬蛇的人在社交場合中表現得非常自信和有吸引力，這固然有助於擴大朋友圈，但在情感生活中，這種魅力可能會引發伴侶的嫉妒或不安；為了避免這種情況，需要更加坦誠地與伴侶溝通，讓對方了解自身的社交生活，並且表達對這段感情的重視和忠誠，這樣的透明和信任能夠消除不必要的猜疑，讓感情更加穩定。

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