「九一八」日本兒童在中國遇襲　陸公安：現場抓獲44歲男子

▲深圳日本人學校。（圖／翻攝自維基百科）

記者鄭思楠／綜合報導

繼一對日本母子6月在江蘇蘇州市等待校車時，遭到中國男子持刀砍傷後，9月18日一早，深圳也發生類似事件，一名日本籍男童在上校途中遇襲受傷。據報導，兇手已被捕。當地警方在下午發布通報稱，嫌疑人鐘姓男子，44歲。9月18日是「九一八事變」紀念日，此次事件與此是否有關尚不明確。

日本朝日新聞稍早前報導，據日本政府相關人士的消息，9月18日早晨，廣東深圳，一名日本人學校的男孩在上學途中遭到一名男子襲擊並受傷。男孩目前正在醫院接受治療，但具體傷情尚不明確。據悉，嫌疑男子已被當局拘留，並正在接受調查。

日本內閣官房副長官森屋宏在當天上午的記者會上表示，「從保護本國國民的角度出發，我們已經向當地當局提出了防止此類事件再次發生以及共享詳細信息的請求。我們正在確認事實，並與相關方保持聯繫，提供必要的支持，今後也將繼續採取適當的應對措施。」

據日本駐大使館透露，駐廣州總領事館已派遣工作人員前往現場，對受害者提供支援並確認相關情況。

深圳市公安局南山分局下午通報，18日8時許，深圳市南山區招商街道轄內發生一起持刀傷害路人警情，致未成年人沈某受傷。接報警後，該局迅速組織力量到場處置，現場抓獲嫌疑人鐘某（男，44歲），並第一時間協助120將受傷人員送醫院。目前，案件偵辦和傷員救治工作正在進行中。

據悉，當天是九一八事變爆發93周年。九一八事變指日本關東軍於1931年9月18日在中國東北發動的日本侵略戰爭。

6月24日下午4點左右，中國蘇州市高新區塔園路新地中心公交站台旁邊，一名中年男子衝向一輛校車，襲擊日本母子，造成一對日本母子受傷。挺身阻止犯罪嫌疑人襲擊日本母子的中國引導員胡友平，2天後因傷重離世，之後中國境內的日本學校已經加強了安保措施。