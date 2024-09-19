爆閃燈位置擺錯奪警官命！肇事男辯「是他超速」...遺孀崩潰痛哭

記者黃宥寧／台北報導

北市警局少年隊預防組莊姓組長騎車上班途中，擦撞到路邊爆閃燈，再碰撞路邊大貨車左後車尾，向前滑行倒地身亡。檢警調查後，認邱姓貨車駕駛擺放爆閃燈位置不當，依過失致死罪起訴。今（19日）法院開庭，邱男卸責說「是對方超速撞我車」，無情的回答如刀般刺痛莊妻，她強忍悲痛情緒，令人看了相當不捨。

這起意外發生於去年3月27日，71歲邱姓駕駛案發當日上午8時50分，因世界明珠工地5號門未開啟，故將大貨車暫停在人行道車，並下車放置爆閃燈，58歲莊姓組長騎機車以時速73公里行經該處（該路段限速50公里），不慎碰撞到爆閃燈，因而失控，再碰撞大貨車左後車尾，向前滑行後倒地，經送醫仍因多重鈍創骨折併血胸及第一頸椎脫位死亡。

▲莊姓組長騎車上班途中遇劫身亡。（資料圖／記者張君豪翻攝）

檢警根據車輛行車事故鑑定認，莊姓組長騎車，未注意車前狀況並隨時採取必要的安全措施，為肇事主因；邱男則因爆閃燈移置位置不當，為肇事次因，依過失致死罪起訴，建請法院考量邱男自首，減輕其刑。

今（19日）士院開庭勘驗影片，邱男看完後冷漠說，影像就是工地畫面，可以看到旁邊有很多車輛都有閃過，但死者是因為超速才會撞擊，自己案發當時營業大貨車方向燈都是好的，是死者先撞到爆閃燈後再撞貨車。

莊妻則指出，影片還少一段丈夫撞後噴飛畫面；莊兄無奈說，東方明珠工地律師有說過，大貨車只能往南港路進出，他就只想問被告一句話「誰允許往市民大道停放？」受命法官聽完雙方意見後，庭末諭知候核辦。

▲邱姓男子連句道歉都不說，令莊妻心痛不已。（圖／記者黃宥寧攝）

庭後，莊妻受訪哽咽表示，雙方沒和解，對方不認為自己有錯，講到一半，邱男也步出法院，莊妻忍不住悲憤情緒問「我先生死了，還有女兒要養，你說你沒有錯，你為什麼要違規？」然而，邱男卻毫無悔意，冷冷回應「不是抓我啊，妳應該要去抓工地，我只是小小司機」，無情的回答讓現場氣氛變得凝重，莊妻更無助崩潰落淚，令人相當不捨。

2線3星莊姓組長是台灣警察專科學校第3期畢業生，已婚育有2名女兒，近5年擔任少年警察隊預防組長，以認真負責、和善待人聞名，平時從汐止騎摩托車上班至信義區，不料卻在途中遇上意外，令家人和同事難以接受。