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社會 社會焦點 保障人權

66歲婦內湖三總看診竟遭輾斃　砂石車駕駛甩鍋「看義交指揮」　

記者黃宥寧／台北報導

北市南港區陳姓女子前往內湖三軍總醫院抽血檢驗，孰料正要走進門診大樓時，慘遭徐姓男子駕駛的砂石車輾過，當場失去呼吸心跳，經搶救仍身亡。徐男向檢警強調，完全沒有注意到死者，是依現場義交指揮手勢才通過；義交則反駁他的說法。士林地檢署偵結，依過失致死罪起訴。

今年4月25日上午8時許，58歲徐男駕駛砂石車載運廢土沿三總急診門口對面工地駛出，欲右轉前往民權東路6段135巷離開，孰料直接輾過沿工地圍籬步行的66歲陳姓女子，醫護人員趕緊從院內跑出來替她急救，但陳女仍因多重性外傷，不幸於同日11點許死亡。

▲三總門診大樓前車禍，一名女子當場失去生命跡象。（圖／民眾提供，下同）

▲陳姓女子前往內湖三軍總醫院抽血檢驗慘遭砂石車輾過。（資料圖／民眾提供）

據警方調查，內湖三總重症大樓新建工程正在施作中，肇事的徐姓司機是工程商雇用的砂石車駕駛。徐男向檢警坦承完全沒有注意到陳女，辯稱是依現場義交的指揮手勢才跟著通過。

陳姓義交解釋，沒有指揮砂石車繼續開，當時是在擋行人，因為該處雖有人行道，但民眾都會跨越馬路直接去門診，當時自己回頭一看，被害人已經被砂石車撞倒，他趕緊叫砂石車停下，但砂石車沒有停，多開了2、3步壓過被害人。

痛失母親的林姓兒子說，看過監視器畫面，認為徐男是搶快，這個意外應該可以避免，更想知道為什麼砂石車白天可以在院內行駛。

檢警根據現場監視器畫面、砂石車行車記錄器等，認為徐男駕車行為有過失，依過失致死罪將他提起公訴。

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