搶快右轉害女騎士撞上送命！駕駛一度辯「我沒過失」被畫面打臉

記者黃宥寧／台北報導

周姓男子駕駛自用小貨車行經北市士林區承德路4段58巷時，突然右轉，導致騎車的潘姓婦人撞上，人車倒地，受有外傷性腦出血等傷害，經送醫救治49天仍因呼吸衰竭等病身亡，痛失母親的女兒提告。士林地檢署偵結，依過失致死罪將周男提起公訴。

▲周姓男子駕駛小貨車行經北市士林區承德路4段時貿然右轉，導致潘姓女騎士閃避不及摔車搶救身亡。（圖／記者黃宥寧翻攝）



周姓男子（57歲）於2023年2月22日11時，駕駛自小貨車沿承德路4段58巷右轉行駛時，左後車尾與沿承德路4段行駛的機車前車頭發生碰撞，導致潘姓婦人（73歲）當場摔倒，手腳多處骨折、腹腔內出血等傷害。

▲7旬潘姓婦人騎車外車，卻發生致命車禍，就此與家人天人永隔。（圖／記者黃宥寧翻攝）

潘婦經送新光醫院救治後，於同年3月5日轉至他院急診救治，不幸於同年4月11日，因呼吸衰竭、腎衰竭及腸阻塞等病回天乏術。

偵查時，周男本來強調自己在車禍意外完全沒有過失，後又改稱自己有過失，但就只是過失傷害，而非過失致死。檢方依北市車輛行車事故鑑定意見書發現，周男駕車有少線道車不讓多線道車先行過失，是肇事原因，而死者並無肇事原因，依過失致死罪提起公訴。

對此，士林交通分隊長呂昭霆呼籲，車輛行駛至交岔路口時，應依路權相關規定停讓，並具有慢看停等防禦駕駛觀念，以維護自身及其他用路人行車安全。