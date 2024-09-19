快訊／雨區擴大！16縣市大雨特報　最新警戒區域曝

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署下午14時05分針對16縣市發布大雨特報，因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（19）日桃園以南地區及新北，東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。

大雨特報

影響時間：19日下午至19日晚上

＊大雨：新北市山區、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

另外，氣象署14時21分起陸續針對台中市、南投縣、彰化縣以及新竹縣、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

台中市：南屯區、烏日區、大肚區、霧峰區、大里區

彰化縣：彰化市、鹿港鎮、和美鎮、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉

南投縣：南投市、草屯鎮

桃園市：大溪區、八德區、龍潭區、平鎮區、復興區

新竹縣：關西鎮

資料來源：氣象署