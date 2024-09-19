警查移工「手機驚見棄屍照」　男被打死埋山區...女兒跨海求救

記者楊永盛／苗栗報導

泰國籍「阿二」來台打黑工，9月14日在公館鄉一處租屋處跟同鄉疑似酒後爆發肢體衝突後，隔天暴斃被雇主和2名移工掩埋；死者在泰國的女兒得知父親在台灣暴斃感覺有異，透過宜蘭一名通譯協助報案，苗栗警方17日、中秋節夜尋獲遺體，並於今天清晨埋伏逮捕2名嫌犯，但另外主嫌已潛逃出境，檢方將會同法醫進行解剖，釐清移工真正死因。

警方初步查出，「阿二」14日晚間與多名同鄉一起在公館鄉館東村租屋處吃飯喝酒，席間不知何故與同鄉「阿波」爆發肢體衝突，死者一度倒地被扶回房間休息，15日清晨「阿波」發現他情況不對勁，緊急找來鄧姓雇主，竟發現「阿二」已斷氣，兩人於是找來另名移工，由鄧開車前往山區，在草叢挖洞掩埋屍體。

▲苗栗縣公館鄉發生泰國籍失聯男子疑被打死埋屍案，警方今天逮捕涉案男子釐清案情中。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

另一方面，眾人故佈疑陣，告訴「阿二」在台灣的女友，指他突然暴斃，且已下葬，「阿二」女友轉告其在泰國的家人後，女兒覺得有異，於是透過宜蘭一名通譯報案，苗栗警方也組成專案小組展開調查。

苗栗警方17日中秋節當天，先在公館鄉福星村一處民宅，查獲5名逾期居留泰國籍男女，警方帶回詢問時，竟在其中一人的手機內發現將死者埋屍的照片，才得知「阿二」是遭「阿波」（31歲）打死，並在鄧姓雇主（55歲）及另名移工協助下將屍體掩埋，警方漏夜前往公館鄉山區埋屍地點，並順利尋獲被害人屍體。

另一方面，「阿波」和另名參與埋屍的移工，案發後行蹤成謎，派員在移工租屋處埋伏，今天清晨5點多，趁2名涉嫌埋屍移工回來拿行李時，當場逮捕帶回調查中。而鄧姓雇主已潛逃出國。

警方偵訊後，將依傷害致死及毀棄屍體罪嫌，將兩人移送苗栗地檢察署偵辦，並追緝鄧姓男子到案。

據了解，死者在台女友拍照錄影傳給死者在泰國的長女看，想要證明「病故他鄉」、也承諾幫忙處理後事。不過，大女兒懷疑父親死因不單純，跨海求助一名在宜蘭擔任通譯的王老師，王透過礁溪一名熟識警員聯繫苗栗警方，全案才曝光。

協助報警的王姓女通譯表示，47歲的死者「阿二」在泰國與同居人分手後，經同鄉介紹去年5月持15天觀光簽證入境，逾期滯留台灣後，被接到苗栗公館打黑工，除了懷孕的大女兒剛成年，身後還有14歲、10歲女兒及兒子，因居住在泰國東北部偏遠地區，家境困難，大女兒也無力購買機票來台，只能拜託她協助處理，希望警方能儘快釐清確切死因，給死者家人一個交代。