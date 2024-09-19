高雄男車停路中睡著　警破窗抓人...酒測值2.55還擁毒品！

▲黃姓男子酒後開車停紅燈時睡著，員警上前拍車窗。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名黃姓男子（35歲）19日清晨開車行經苓雅區一處路口停等紅燈疑似睡著，並將車停在快車道上，引來路人報警。警方到場後，黃男不開車門還加速離開，警方立即破窗攔阻，並對他進行酒測，酒測值高達每公升2.55毫克，還發現黃男口袋有K他命和K盤，訊後依公共危險及違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。



苓雅分局凱旋路派出所於19日6時許接獲通報，指出中正一路與尚義街口有汽車停於路中。警方到場後，發現該部汽車違停並上前盤查，多次拍打車窗卻無任何回應，不料這時汽車卻向前滑行離開，警方為防止危害發生，便擊破副駕駛座車窗，將車輛熄火並把人拉下車。

▲黃姓男子酒後開車停紅燈時睡著，警方上前拍車窗無回應，破窗將人拉出。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方對黃男進行酒測，酒測值高達每公升2.55毫克，警方也被這個數值嚇到。在酒測過程中，還發現黃男口袋有K他命和K盤，立即將他逮捕。目前，黃男仍處於醉酒狀態，警方將等他清醒後，依公共危險及違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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