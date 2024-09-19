飛官今年有大批離退潮？　空軍澄清：260多位換約、20位不續約

▲空軍F-16V夜航訓練。（資料照／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

國軍為了減少飛官被航空業挖角，設有「續服獎助金」制度，而109年算起，簽一次為5年，但今年（113）底剛好約滿，飛官續留問題讓外界頗為憂心。對此，空軍近日表示，據掌握換約的有260多位飛官，大概有20位不會續約，沒有所謂大離退情況，編限比超過100％，近五年平均離退不到30人，補充人數則約為60人。

軍方為了減少飛官被航空業挖角的誘因，設有「續服獎助金」制度。根據該制度，只要服役滿14年以上的飛官，如果選擇留營，可領取獎助金。而在民國109年，因前參謀總長沈一鳴失事殉職，為了應對飛官流失問題，時任總統蔡英文宣布大幅提升飛行員的不退伍獎金。

根據109年獎助金的新制，中校定翼機駕駛每年可領144萬元，比起舊規加薪7萬元；少校和上校則每月可領108萬。至於旋翼機飛官方面，中校每年102萬、少校和上校72萬元。

不過，109年的政策，到了今年（民國113年）年底剛好約滿5年，外傳許多飛官打算退伍，轉換跑道至民間航空公司。這也讓外界憂心，台灣空軍是否出現「飛官大離退潮」，產生戰機無人駕駛的狀況。

對此，空軍表示，根據掌握，到明年（114年）1月1日，換約的有260多位，現在掌握到的，大概會有20位不會續約，沒有所謂大批離退情況。

此外，空軍強調，飛行員編限比是超過100％的，近五年來，平均每年離退是30位不到，補充的飛行員人數大概是60位。