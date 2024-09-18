北部「爆雷過境」夜空閃一下傳爆炸聲　PTT鄉民：有奇怪震動低鳴

▲北部18日晚間閃電打雷不斷。（圖／攝自YouTube／Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像 ）



記者鄒鎮宇／綜合報導

受到颱風外圍雲系影響及對流雲系發展旺盛，氣象署18日對新竹以北、高雄、屏東地區及苗栗、台中山區發出大雨特報。下大雨的同時，夜空中也打雷閃電不斷，北部許多網友都看到巨大白光閃過，且聽到奇怪的震動低鳴。

有網友18日晚間8時16分在PTT，以「台北剛剛閃一下？」為題發文詢問，他在室內卻感覺到台北閃了一下，室內突然暗掉1秒，連正在打遊戲的朋友也說出一樣的情況，讓他非常困惑。

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▲▼18日晚間9時18分也有巨大閃電及打雷聲。（圖／攝自YouTube／Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像 ）



網友看完紛紛留言，「中和有閃一下」、「汐止有」、「大稻埕有」、「有看到遠方閃超大一下，之後雷聲也很長」、「土城變電所附近崩了好幾聲」、「大安有」、「竹北+1」、「土城超大聲，以為是彗星撞地球」、「我從樹林開回板橋的路上也有看到」。

也有網友聽到奇怪的聲音，「土城好長一聲聲音，十幾秒」、「很像砲聲的打雷，瞬間停止」、「土城閃了一下然後有超大爆炸聲」、「不像一般的雷聲，聲音時間很長」、「低頻震動，門都震起來了」、「萬華也有閃一下，接著很長不像雷聲的低鳴」、「有，還有奇怪的震動低鳴」、「竹東下公館有一下」。