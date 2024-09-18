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水氣挾雨彈掃全台連4天「下到發紅」　蘇力颱風估明生成

▲▼部分縣市出現豪大雨。（圖／資料照片）

▲周六至下周二受低壓帶影響，全台各地都有降雨，且有局部大雨發生的機率。（圖／資料照片）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，明天受葡萄桑颱風外圍雲系影響，北部、東北部不定時有短暫陣雨，周六至下周二受低壓帶影響，水氣充沛，各地都有降雨，且有局部大雨發生的機率；熱帶性低氣壓TD18預估明日凌晨發展為颱風「蘇力」，對台灣無影響。

氣象署預報員劉宇其說，今、明天受到葡萄桑颱風外圍雲系影響，北部、東北部及馬祖不定時有短暫陣雨，其他地區留意午後雷陣雨。明晚到周五轉為偏南風，南邊水氣上來，主要降雨範圍轉移到南部地區，南部、東南部雨勢增加。

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▲▼葡萄桑颱風以及兩個熱帶低壓。（圖／氣象署）

▲葡萄桑颱風、2個熱帶低壓路徑預估。（圖／氣象署）

他表示，周六起受到低壓帶影響，水氣增加，各地容易有短暫陣雨或雷雨發生，且局部有大雨發生機率，周日至下周二降雨時間還會拉長。下周三低壓帶遠離，水氣減少，北部、東半部恢復為午後雷陣雨的天氣，中南部有短暫陣雨。

溫度方面，劉宇其指出，未來一周受到降雨影響，周四、五各地高溫約33度，沒下雨時感受仍偏悶熱，周六起雲量變多、降雨變得更明顯，高溫降為31至32度。

▲▼未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

氣象署觀測，葡萄桑颱風今下午2時位在台北東方850公里海面上。劉宇其說，明天通過東海往浙江方向，是距離台灣最近的時候，其暴風圈距離警戒區有一段距離，發布海上警報的機率不高。

劉宇其提到，目前南海上有2個熱帶性低氣壓，分別為TD17及TD18， TD17發展增強機率不高，其強度逐漸減弱，而TD18往越南移動過程中將逐漸增強，預計明日凌晨可能生成為蘇力颱風，但對台灣天氣無影響。

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