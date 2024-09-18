【瑪法達星座運勢】巨蟹座　09.18~09.24

圖文／鏡週刊

無災少患，平安是福。對現狀感到滿意的這段日子，來自生活的動盪與激情漸漸減少，操心的事也開始從雜亂無章的緊急支援，轉向核心業務與重點主題。生活相對安定。事業經營重新釐清本末輕重、親疏遠近，花費更多時間強化基礎、鞏固勢力、打造平台。工作與情感一樣，信心十足，後顧無憂。健康、財運皆佳。愛情是一道家常小菜。

高潮迭起 多事之秋

晝夜等長的秋分將近，以警訊：「水星╱土星對衝」開場、喜兆：「水星╱天王星三合」收尾的本週，可說正式進入了星象意義上的秋季，也是「天秤座之月」的開始。大環境星象氛圍將轉向天秤座價值追求的：正直公義、互助合作、和平對等與妥協共好。不平靜的是，短短一週密集出現九大重磅星兆貫穿全局，身處其中，欲求和諧和平，將變得益發可遇不可求。是一段秋心惆悵的苦悶期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

九大星象事件有：

9月18日：「水星╱土星對衝」（事難如願）

9月19日：「太陽╱天王星三合」（驚喜轉折）

9月20日：「太陽╱海王星對衝」（海王星沖日，腦霧罩頂）

9月21日：「水星╱歲星角衝」（誤判情勢）

9月22日：「太陽╱冥王星三合」（反敗為勝）；「金星╱冥王星角衝 」（情感變調）；太陽轉進天秤座（以和為貴）；金星轉進天蠍座（火辣之愛）

9月24日：「水星╱天王星三合」（意外喜訊）

本週三大星座主軸為：兩大負面的「歲星效應」「水星效應」，與正向的「天王星效應」。就星象象徵意義而言，前兩者意味近期將有幾大重磅事件發生，且將引發令人憂心的長期與短期震撼，餘波盪漾。後者的「天王星效應」則意味世局多變、人世滄桑，喜劇與悲劇輪番上場，也彼此交融。在別人的喜劇看見自己的悲劇，或在自己的喜劇，看見別人的悲劇。

值得關注的是，9月22日的秋分日。同天加演的還有太陽轉進天秤座、金星轉進天蠍座，是大環境星座氛圍有感轉向的重要分界。由於這天還有兩大星座警訊：「太陽╱冥王星三合」與「金星╱冥王星角衝」登場，冥王星象徵的毀滅、變革、黑化與重生，通常對應的是一段壓抑感、偏執度與破壞力較強的黑暗期。也是適者生存、強者當道的非常期。

財經方面，本週財星轉進天蠍座，與冥王星呈厄相，且象徵災變、恐慌與變局的「天王星效應」又活躍異常。市場情緒波動比之上週更加放大。天蠍座掌管的利息、貴金屬、貨幣政策、企業整併與破產重組等議題，預期將有較大表現。美國聯準會FED的動作也將牽動短期全球股匯市表現。投資人宜注意審慎布局。

就個別星座而言，本週邁入9月第三輪災星風暴，由「水星╱土星對衝」「水星╱歲星角衝」，與「金星╱冥王星角衝」領銜上映。與上週相較，痛苦不減反增。最旺星座轉為「水瓶座」，也是碩果僅存的吉兆臨門、厄兆不進的當運星。命星先後與太陽、水星呈大吉相，本身又逢事業發跡出運轉捩點，生涯將從相對低點衝上高坡，事業發達高昇可期。

運勢亞軍是獅子座。走出前幾週以來年度最大難關，後福即將緊接而來。雖然與預期有所出入，但公道不會缺席，老天會有遲來的補償；好運季軍當屬天秤座。作為剛出爐的「本月之星」，發跡出頭前，雖然得先倒退幾步，但很快就會掌握主導優勢，坐上贏家寶座。

本週災星厄相再添一波，堪稱下半年月食╱日食帶，大型正負星兆最密集的一週。幾乎絕大多數星座都被這波滔天星象風暴橫掃。衝擊力度最有感的星座有：金牛、雙子、處女、射手、魔羯與雙魚座。各有各的人生功課。

星座排行 水瓶座：豁然開朗、巧奪先機、左右逢源 （機會最多） 獅子座：柳暗花明、見招拆招、逆風飛翔 （驚喜最多） 天秤座：自立自強、破繭而出、時來運轉 （突破最多） 天蠍座：心滿意足、物有所值、投桃報李 （收穫最多）

愛情運：★★★★☆

金錢運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆

（★★★★★為滿分）



更多鏡週刊報導

【瑪法達星座運勢】獅子座 09.18~09.24

【瑪法達星座運勢】處女座 09.18~09.24

【瑪法達星座運勢】天秤座 09.18~09.24