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柯文哲案破口！沈慶京「京華城套現」近百億　手法曝光

中石化旗下鼎越開發以372億元取得京華城標售案，外界質疑沈慶京左手搬右手，北檢一併追查是否涉及掏空。（翻攝鼎越開發官網）

▲中石化旗下鼎越開發以372億元取得京華城標售案，外界質疑沈慶京左手搬右手，北檢一併追查是否涉及掏空。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

京華城因經營不善，在2019年9月公開標售，金額之大被稱為「世紀標案」，歷經四度標售，最後由京華城大股東中石化旗下百分之百持股的鼎越開發，以372億元突襲標下，溢價率8.77%，打敗興富發出價的近300億元，市場盛傳京華城左手賣右手，沈慶京是否藉此套現近百億元，檢方另朝證交法的特別背信罪偵辦，一旦犯罪所得逾億元，刑度從7年起跳，恐成柯案另一破口。

當時京華城有91億元貸款即將在2018年3月到期，銀行團雖不斷催款，最後仍同意展延一年，威京集團於是加速處分京華城，標售話題不斷，從第一次標售底價380億元震驚市場，流標後，第2、3次改採不公開底價方式進行，最後仍因無有效標單以流標作收，直到第四次招標底價降到342億元，較第一次標售打9折，才由鼎越標下。

本刊調查，京華城公開標售時，號稱史上金額最大的單一商用不動產標售案，鼎越開發雖被視為黑馬，但其實這家公司是京華城最大股東中石化的子公司，隸屬威京集團，除關係人交易遭質疑，加上中石化不論直接或間接持有京華城股權逼近4成，中工也持股超過2成，連同其他關係企業，是否形同沈慶京右手出價再由左手買回？不無疑問。

京華廣場前年底舉辦動土典禮，柯文哲（右）與沈慶京（左）同台揭幕，如今皆淪為階下囚。

▲京華廣場前年底舉辦動土典禮，柯文哲（右）與沈慶京（左）同台揭幕，如今皆淪為階下囚。

最後，除了主辦的新光銀行吃下40億元貸款額度，新光人壽亦參貸35億元，台灣人壽12億元，遠雄人壽12億元，上海商銀10億元、國票10億元、大慶票券8億元、安泰銀行2億元，為期4年共149億元的聯貸案終於拍板定案。

不過，規模比當初宣稱的350億元足足少了一大半，利率也從早先預定的2.01％拉高到2.25％，歷時快一年才籌組完成，由於銀行團聯貸資金用途是購地，並不包括後續的營建款，與當初申貸差額高達200億元，改由鼎越開發自行籌措。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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