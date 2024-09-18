澳洲火箭籃球隊參訪台東高中　「為什麼是學生掃廁所」引發討論

▲台東高中的學生帶領澳洲火箭籃球隊導覽海濱公園及史前博物館。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

9月16和17日，澳洲火箭籃球隊在台東高中進行了兩天的參訪和交流活動，除了精彩的籃球比賽，兩地師生之間的文化差異也為此次活動增添了不少趣味。

儘管準備時間有限，台東高中的學生在迎接澳洲友隊方面表現出色，無論是在文化演出還是籃球賽場上，都展現了熱情和專業。特別是原藝班的學生，他們不僅演出了精彩的舞蹈和音樂表演，還用簡單的英語介紹了每個曲目的內容，令澳洲來賓印象深刻。

從9月16日第一天破冰遊戲時的生澀，台東高中204班學生以準備多時的簡報，使用英文跟澳洲來訪的Runcorn Rockets籃球俱樂部成員介紹自己的家鄉美食、文化等特色，除了文字影像外，還讓澳洲來賓享受味覺，品嚐釋迦及地瓜酥在地美食。

9月17日第二天，將台東高中學生跟澳洲學生混合編組，由台東高中的學生協助導覽海濱公園及史前博物館，兩地的學生逐漸聊開了，最後互換IG帳號，爭相合影，有學生還準備了伴手禮，為這難得的友誼留下見證。

負責主持的台東高中學生林聖翔指出，在這次的準備的過程中，除了準備台東的景點介紹外，還要負責帶領破冰遊戲，串接整個文化交流的活動，雖有壓力、不完美，但是，能將臺灣及臺東的美好介紹給遠自澳洲而來的朋友，感覺非常驕傲，從而慢慢累積說英文的自信。

在參訪過程中，一名澳洲女生在尋找馬桶式女廁時，意外發現學校的蹲式馬桶設施，這讓她十分驚訝，因為她從未使用過這種廁所。隨後，她又提問：學校廁所沒人打掃？在面對這一問題時，陪同的老師一時語塞，不知道該如何解釋學生負責清潔的文化背景。澳洲女生進一步追問道：為什麼是學生掃廁所？這樣的對話引發了雙方對學校管理方式的討論和理解。

此外，英語老師也幽默地談到學生們在交流過程中的英語使用情況：我可以接受學生每次單字考試都不及格，但我不能接受的是，學生們都能用英文向澳洲女生要聯絡方式，卻在單字考試中考不及格！”這段話引得在場師生和來賓們會心一笑，也充分展示了跨文化交流中的趣味和挑戰。

台東高中籃球隊家長後援會還精心準備了在地BBQ，作為中秋節的惜別餐會。兩方學生在篝火旁載歌載舞，臺灣學生表演了原住民歌舞，澳洲學生則回應了一段充滿活力的“袋鼠舞”。臨別之際，雙方學生依依不捨，紛紛表示期待再次相逢，建立更深的友誼。

台東高中校長陳美蓮表示，台東高中和澳洲火箭籃球隊期待未來有更多這樣的機會，讓國際友誼在文化與體育的交融中不斷深化。