日本正妹頻拍「露點擠奶」教學片　廠商怒檢舉：見一支殺一支

▲日本出現許多以教學為名義的擠乳器露點影片。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

日本的網美界，近期吹起一股紛紛在YouTube投稿「擠奶器使用影片」的風潮，遊走在教育與情色之間，引來網友們熱烈討論。不過常被拿來當作道具使用的擠奶器廠商「貝親」，則是相當憤怒，近日該公司接受媒體訪問時強調，他們已採取行動，並持續向YouTube申訴，下架相關影片。

日本近期有不少「正妹網紅」，紛紛在YouTube平台推出「擠奶器使用教學片」，主打教學旗號，幫助媽媽使用擠奶工具。但有一派人士認為，影片中不時出現裸露鏡頭，明顯可見這些網美利用教學名義，實際上是拍攝情色猥褻鏡頭，讓自己能快速增加粉絲。

據日本《律師.com》網站報導，這些影片中被外界認為帶有情色意味，不過其中最大的苦主，就屬擠奶器廠商「貝親」。貝親公司也表示，公司對於這種被網美濫用的狀況，感到相當憤怒，而且他們也發現，雖然公司採取行動，向YouTube申訴並申請下架影片，但是「殺了一支擠奶片，又有千千萬萬支擠奶片跑出來」，這讓貝親公司相當頭疼。

不過貝親公司仍然強調，即便有人持續上架類似擠奶片，但他們仍會秉持「見一支、殺一支」的精神，持續向YouTube申訴這些踩紅線的影片，要還給真正使用擠奶器的媽媽，一個安全的育兒環境。

▲貝親公司向YouTube申訴並申請下架影片。（翻自livedoor.jp）

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