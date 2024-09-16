屢屢創業失敗不退卻　8年級夫妻「披薩口味車輪餅」闖出一片天

▲桃園一獨立品牌餐車推出創新口味車輪餅，在上班族界掀起團購風潮。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／桃園報導

披薩業者結合皮蛋、香菜、豬血糕的口味創新，每每掀起網路熱議。桃園一家店鋪餐車看準台灣人愛嘗鮮性格，一口氣推出9種口味車輪餅，當中包括少見的德式香腸、夏威夷披薩口味，果然打中消費者的心，周邊企業常團購一次訂單就是上百顆車輪餅，讓8年級夫妻應接不暇。

▲阿謀與小嘉一直都有創業夢。（圖／記者游瓊華翻攝）



「米斗多」車輪餅的負責人阿謀與小嘉，兩人是夫妻，也都是8年級生，小嘉做過網路拍賣，再到電商公司任職，又自創服飾品牌，過程中跌跌撞撞，又遇到疫情襲擊只能黯然退場。

阿謀與小嘉表示，出社會後一直都有創業夢，因此將過去經驗去蕪存菁，耗時一年研發，創設車輪餅品牌「米斗多」，也意味著「料多」，把看似簡單的車輪餅點心變化成日常主食，除了常見的奶油、紅豆、芋頭，也結合orea餅乾做成巧克力口味，不定期還會推出隱藏版的鹹食口味，像是德式香腸、夏威夷披薩口味，顛覆消費者的味蕾。

▲王品集團旗下的肉次方和可樂果跨界合作推出新口味零食。（圖／記者游瓊華翻攝）



不只獨立品牌，連鎖美食集團王品也愛玩創意，王品集團宣布，旗下「肉次方」與「可樂果」跨界推出期間限定的「香蒜奶油牛肉燒」風味餅乾，即日起限量銷售，且憑包裝袋上的截角於今年底前週一至週五到全台「肉次方」消費798元套餐，享4人同行1人免費。