紐約警開槍抓逃票仔！　路人頭部中彈「無辜遭波及」重傷

▲一名無辜路人遭警方開槍擊中頭部。（示意圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

美國紐約警方15日為了追捕一名持刀的逃票者，在地鐵站內發生槍戰，造成2名路過的乘客中槍，其中一人頭部中彈傷勢嚴重，可能造成腦部永久損傷。另外還有一名警察受傷。警方指出，涉嫌持刀逃票的嫌犯已有20次被逮的紀錄，而他在對峙過程中也受了傷。

根據《紐約時報》報導，紐約警察局長馬德雷（Jeffrey Maddrey）表示，嫌犯15日下午被2名警察發現在布魯克林的蘇特大道地鐵站涉嫌逃票，因此在他翻越剪票口後，2名警察隨即衝上前去將他攔下。

根據警察身上的密錄器畫面，嫌犯隨即威脅警察，如果繼續跟著他，就會「殺死」兩人，並掏出刀子向警察逼近。2名警察認定危險升級，於是拔槍開火。此時男子試圖跳上列車，但由於警察開槍，他立刻逃回月台。

在經歷一連串的對峙後，嫌犯與其中一名警察中彈。受傷警察在發現自己腋下中彈後，仍對嫌犯施以急救。不過2名警察隨後才意識到，有2名無辜的旁觀乘客也遭到子彈波及，其中一人頭部中彈，傷勢嚴重。

另外2名支援警力到場後，則立刻投入救援傷者。根據報導，因被子彈擊中頭部而傷勢嚴重的無辜男子當天正要前往當地醫院上班，他在這間醫院已經工作20多年，如今頭部的重創可能會導致腦部永久損傷。

由於嫌犯未成年，因此紐約警察的行為也受到外界質疑，認為警方不應在追捕未成年嫌犯時，於擁擠且封閉的空間內動用槍枝，一點也不符合比例原則。

對此，大都會交通管理局執行長利弗（Janno Liever）替開槍警察辯解稱，「嫌犯攜帶武器進入地鐵站，且有多項持槍、犯罪、暴力前科。」

紐約警察局長馬德雷則表示，隨著對峙升級，警方最初曾試圖使用電擊槍制伏嫌犯，但未成功。嫌犯先是跳上進站列車，但警察開槍後，他又再次跳回月台，並持刀逼近其中一名員警，因此引發槍戰，導致2名旁觀者以及另一名警察中彈。