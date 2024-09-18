賀錦麗籲結束以哈衝突：以色列不應重新占領加薩地區

▲賀錦麗 。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）17日呼籲結束以巴戰爭，並表示以色列在這場長達近一年的衝突結束後，不應重新佔領巴勒斯坦加薩地區。賀錦麗在費城對全國黑人記者協會（National Association of Black Journalists）發表講話，呼籲以色列與巴勒斯坦哈瑪斯武裝分子停火，並強調推動兩國方案及中東穩定，同時避免讓伊朗獲得更多權力。

路透報導，賀錦麗在三位記者提問時回答，「我們已經非常明確表達，這項協議必須符合該地區所有人的利益。」

加薩衛生部門的數據顯示，自10月7日哈瑪斯襲擊以色列並引發衝突以來，至少4萬1252人喪生，9萬5497人受傷。根據以色列的統計，哈瑪斯的攻擊共造成約1200人死亡，其中大多數為平民，並劫持約250名人質。

賀錦麗在提到美國俄亥俄州斯普林菲爾德市（Springfield）時，回應了該城市因社交媒體上虛假謠言引發的騷動；謠言指出，海地移民在當地食用家養寵物，這些虛假消息被右派激進分子利用，進行煽動。共和黨總統候選人川普（Donald Trump）則承諾，若再次當選，將對斯普林菲爾德的海地移民進行大規模驅逐，儘管多數移民在美國屬於合法身份，「這種行為令人精疲力盡，傷害性大，且充滿仇恨，源於一些我們不應再容忍的老舊偏見。」

針對經濟問題，賀錦麗提到，若當選總統，她將與私人投資者合作，增加住房供應，並承認需要更多努力來降低美國民眾的房價。「目前經濟對人們最大的影響之一就是住房供應短缺，房價過於昂貴。」