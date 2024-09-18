金錢豹「美女新董娘」背景曝光　知情人士揭蜜月內幕

▲袁昶平（左2）因投資辦報而結識現任妻子吳宛庭（左1），2人還曾一起與時任立院副院長的蔡其昌（右2）碰面。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

至於能讓酒店教父甘願付出鉅額代價，也要娶進門的吳宛庭究竟何許人也？本刊調查，目前擔任葳格教育體系執行董事的吳，年約50歲，離過一次婚的她就讀台中商專夜間部時，在一家照相館打工，隔壁補習班的人員看到她後，驚為天人，展開熱烈追求，2人最後步入禮堂，她也因這段婚姻意外踏入補教界，至今累積近30年的教育經驗。

2000年起，袁昶平跨足投資教育產業，開辦葳格國際學校，2015到2016年間，他進一步籌畫印製以教育為主的區域媒體《新一代時報》，還想加碼印製《新一代兒童報》，為了辦報，集團幹部找上在台中補教界名聲響亮的吳宛庭協助，袁與吳因此結識。

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▲袁昶平在2000年跨領域創立葳格幼兒園，如今已成為從國中小到高中的完整教育事業體系。

A小姐說：「從那時候開始，吳宛庭就成為袁昶平相當信任的左右手，並一路以集團執行董事的身分相伴，不僅在報紙試刊當天，陪著袁跟當時的立法院副院長蔡其昌碰面，就連隔年的寶麗金餐飲集團開幕典禮，也是吳站在袁的身邊陪同剪綵，這7、8年間，袁出席公開場合，身邊幾乎看不到元配的身影，卻都有吳陪同，2人傳出喜訊，地方人士並不意外。」

▲2021年袁昶平（前中）以「葳格」之名贊助台中職籃隊伍，讓事業觸角又向外延伸。

▲除了酒店事業外，袁昶平也大手筆斜槓媒體、餐飲、房地產等領域，引起外界關注。

另一名知情人士C先生也向本刊證實袁昶平與吳宛庭的喜訊，他表示，雙方僅低調登記，既沒儀式也沒有宴客，至於去美國渡蜜月的說法，是因為吳的小女兒打算到美國讀高中，夫妻倆才陪著她去註冊、找宿舍，由於小女孩相當乖巧，袁將她視如己出、疼愛有加，並正式申請成為她的養父，小女孩也開始改口稱袁為爸爸，一家人過得相當幸福。



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