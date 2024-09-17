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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

狂打空戰！國民黨搶攻網路年輕社群連開3節目　討論議題曝光

▲▼ 為搶攻年輕選民，國民黨開設網路直播新節目「鄉民呷飽未」 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲為搶攻年輕選民，國民黨開設網路直播新節目「鄉民呷飽未」。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

為搶攻年輕選民，國民黨開設網路直播新節目「鄉民呷飽未」，16日中午開播。不過，國民黨這次除了直播節目外，下下週也會開設第二個帶狀節目，隨後也會有Podcast將上線。國民黨發言人楊智伃表示，三種不同類型的節目談論的主題將不一樣，主打的聽眾也不一樣，但主要都是要展現國民黨對於時事議題的深入解讀和即時互動，希望能獲得網路年輕人的支持。

「鄉民呷飽未」首集在16日中午開播，由國民黨發言人楊智伃主持，首集來賓則是桃園市議員凌濤。當天除了討論總統賴清德施政用人問題、國會新會期新氣象、基隆惡意罷免等熱門議題，更將觸角延伸到國際，對於美國總統大選兩強相爭，呈現年輕人的敏銳觀察角度。

楊智伃分享，「鄉民呷飽未」這個節目是由文傳會「新媒體部」負責策劃執行，工作人員平均年齡還不到25歲，未來也將廣邀黨公職、民代及專家學者，以輕鬆、聊天的方式暢談時事，並即時澄清不實謠言，希望讓更多民眾接觸到國民黨理性、穩健、務實的論述。

楊智伃也透露，該節目主要也是希望可以培訓國民黨青年擔任主持人，由國民黨發言人團楊智伃、康晉瑜、鄧凱勛輪流擔綱，希望可以透過年輕人的角度來分享時事，同時也是希望可以培訓2026年選舉可以上政論節目的人才。

楊智伃再分享，下下週還會有新的節目將上線，該節目的屬性將再更年輕，會由國民黨青年團員，以及實習生，直接在節目上分享時事，但談論主題將會以threads、Dcard上大家聲量高的議題來切入，包括「支語警察」、「火星人布魯諾」有關的政治議題來談，「很多主題可能都是藍營長輩沒聽過的議題」，但希望可以透過更多元的議題，吸引更多青年。

此外，楊智伃也說，第三種影音節目則是製作Podcast，但該節目就將找立委、學者專家來聊經濟、聊財經、聊小眾議題等，希望可以在30分鐘內討論較有深度的議題，包括機車路權、動保議題等，對此希望能鞏固經濟藍、知識藍的支持，同時也希望可以培訓立委，讓他們能把立法院的法案，透過節目平台分享。

楊智伃指出，面對2026選舉雖然還一陣子，但三個不同屬性、類型的節目都希望可以獲得更多支持者青睞，強化空戰是國民黨未來的目標，未來也會搭配短影音露出，希望能搶攻年輕人目光，吸引到大家。

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