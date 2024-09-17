快訊／大安區餐酒館廁所反鎖　員工破門驚見「28歲女店長已死亡」

▲員工破門後發現28歲的張姓女店長倒臥在廁所內，已經明顯死亡。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北市大安區復興南路一間餐酒館昨(16日)晚間8時許傳出一起死亡案件，警方初步調查，當時店休沒有營業，員工前往店裡拿取物品時，卻發現店內燈光、冷氣都沒關，好奇查看卻見廁所反鎖，且敲門許久無人回應，破門後驚見28歲的張姓女店長陳屍其中，嚇得急忙報警。警方到場勘驗，初步排除外力介入，詳細死因將報請檢方進一步相驗釐清。

據指出，周日(15日)當天餐酒館營業到凌晨12點，2人收拾結束後已是凌晨2點，林姓女員工(37歲)還與張女在店內聽音樂、喝威士忌聊天，直到16日早上7點半才離開；林女描述，2人只喝了一點威士忌小酌，並未拚酒豪飲，早上各自離開時，張女看起來很正常，沒有異狀。而16日當天店休沒有營業，直到晚間8點店員返回店內拿取物品時，才意外發現張女陳屍在廁所中。

死者張女擔任該餐酒館店長6年多，而林女則到任2年，周日當天因鄰近中秋佳節，死者張女還當晚還有受邀到隔壁店家烤肉閒聊，均未見異狀。警方調查，現場沒有打鬥痕跡，張女遺體也無明顯外傷，但在其包包內發現心臟疾病相關藥物，經查，張女有心臟病及甲狀腺機能異常等身體慢性疾病，不排除可能因突發疾病而猝死。