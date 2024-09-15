突然一股屎意！「她衝寶雅廁所」被美呆　一票人驚：該去逛了

▲寶雅廁所超粉色系。（圖／翻攝Dcard）



網搜小組／劉維榛報導

不少人有感直呼，逛各大賣場會突然有屎意。而一名妹子笑稱，某天外出忽然想廁所，恰好隔壁就是寶雅，結果走進店內廁所超驚訝，「一進去不得了！超高級的。」照片曝光後，網友見到超美的粉系裝潢後，也紛紛驚呼「怎麼好像很適合拍BLACKPINK的MV」。

一名女網友在Dcard表示，某天出門突然有一股便意，幸好旁邊有一家寶雅Beauty門市，於是快步進到店內，映入眼簾的景象讓她驚呆了，「一進去不得了！超高級！」

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化妝室內的色調為少女粉色系，而且非常乾淨，原PO笑虧「有沒有可能是為了都市傳說，便秘可以進寶雅逛一趟就有感覺了。」

底下網友熱議，「寶雅終於找到整個賣場的核心了」、「最近有點便秘，是時候來去逛一下寶雅了」、「怎麼好像很適合拍BLACKPINK的MV」、「寶雅有廁所真的超貼心的」、「因為寶雅有廁所，本來以前都去別的美妝店，後來改比較常去寶雅，有廁所真的有差！會想逛久一點也不怕突然想上廁所」。

說到廁所設置的話題，日前也有網友好奇拋問，「為何許多百貨公司一樓都沒有廁所？」有人分析，「故意讓你去樓上樓下增加消費機會」、「故意讓你走來走去找手扶梯，上去之後再繞一下找廁所，增加逛街消費的機率」。

不過現況已經大改變，越來越多百貨已在1樓設置化妝間，民眾不必特地上樓或下樓找廁所了，「巨城還特地在一樓蓋了廁所」、「高雄夢時代也有」、「101一樓有廁所」、「有啊...大遠百一樓有廁所」、「桃園的大江一樓有廁所啊，不過那整塊都是大江的，大江理論也不差那些散客」。