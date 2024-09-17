79歲奶奶健身19年！　超強逆齡體態…網讚：身材輾壓20歲的我

記者廖翊慈／綜合報導

大陸天津一名79歲的白奶奶日前在社交平台上，分享自己的健身日常，因逆齡體態，及標準的健身姿勢，讓她迅速爆紅。不少網友自嘲，「奶奶的身材根本輾壓20歲的我！」白奶奶也透露，她已經健身19年了，很喜歡現在的自己。

據《極目新聞》報導，白奶奶表示，自己年輕時，從事財務工作，身體很不好，「50歲以前，我曾經做過3次手術，失去過健康，但健康對人太重要了。」於是她選擇在60歲時，開始自己的健身之旅。

▲白奶奶上教練課。（圖／翻攝自微博）

白奶奶開心分享健身計畫，「我是一週五練，週一到週五，一次的話是上課1小時，但是我要提前1至1個半小時去熱身，要不然跟不上教練的進度。」對於一些高強度的健身項目，白奶奶表示，「沒有壓力，得心應手。」

她感慨道，「我健身就是要健康，我不要大塊腹肌，我認為老年人之所以衰老，就是因為肌肉流失的快，隨著年復一年規律的健身，我的肌肉含量在增加，體內脂肪在減少，特別是內臟脂肪在減少。」

▲▼白奶奶分享健身日常影片。（圖／翻攝自微博）

她補充，除了健身，自己最大的嗜好就是做飯，「我和朋友調侃說，『你要懲罰我，不用別的方法，你就不讓我進廚房，能把我憋死』，我做的招牌菜有東坡肉、糖醋小排，我連包子都自己做，點心也自己做。」

不少網友都好奇，她是如何在19年裡，堅持健身的，對此白奶奶認為，「健身就是因為堅持才有效，而不是有效了才堅持。」

白奶奶表示，「現在我79歲，平時一顆藥都不需要吃，人家都說我走路帶風，但我自己沒感覺，哈哈哈。」