　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

79歲奶奶健身19年！　超強逆齡體態…網讚：身材輾壓20歲的我

記者廖翊慈／綜合報導

大陸天津一名79歲的白奶奶日前在社交平台上，分享自己的健身日常，因逆齡體態，及標準的健身姿勢，讓她迅速爆紅。不少網友自嘲，「奶奶的身材根本輾壓20歲的我！」白奶奶也透露，她已經健身19年了，很喜歡現在的自己。

據《極目新聞》報導，白奶奶表示，自己年輕時，從事財務工作，身體很不好，「50歲以前，我曾經做過3次手術，失去過健康，但健康對人太重要了。」於是她選擇在60歲時，開始自己的健身之旅。

▲▼79歲健身奶奶。（圖／翻攝自微博）

▲白奶奶上教練課。（圖／翻攝自微博）

白奶奶開心分享健身計畫，「我是一週五練，週一到週五，一次的話是上課1小時，但是我要提前1至1個半小時去熱身，要不然跟不上教練的進度。」對於一些高強度的健身項目，白奶奶表示，「沒有壓力，得心應手。」

她感慨道，「我健身就是要健康，我不要大塊腹肌，我認為老年人之所以衰老，就是因為肌肉流失的快，隨著年復一年規律的健身，我的肌肉含量在增加，體內脂肪在減少，特別是內臟脂肪在減少。」

▲▼79歲奶奶健身19年。（圖／翻攝自微博）

▲▼白奶奶分享健身日常影片。（圖／翻攝自微博）

▲▼79歲奶奶健身19年。（圖／翻攝自微博）

她補充，除了健身，自己最大的嗜好就是做飯，「我和朋友調侃說，『你要懲罰我，不用別的方法，你就不讓我進廚房，能把我憋死』，我做的招牌菜有東坡肉、糖醋小排，我連包子都自己做，點心也自己做。」

不少網友都好奇，她是如何在19年裡，堅持健身的，對此白奶奶認為，「健身就是因為堅持才有效，而不是有效了才堅持。」

白奶奶表示，「現在我79歲，平時一顆藥都不需要吃，人家都說我走路帶風，但我自己沒感覺，哈哈哈。」

ET快訊
快訊／28歲女店長死亡　陳屍店內廁所
冷氣室外機「6樓墜落」！　砸中2車
南韓17歲少年擁「50億元」股票　真實身分曝光
求乾爹送iPhone 16　妹子喊「2次，可不戴，我吃藥」！
快訊／官股金融業二度遇駭！　兆豐投信緊急搶修恢復
阿嬤載孫女遭賓士撞亡　女婿哽咽：人就這樣沒了
BMW駕駛爆料警亂開單　打臉畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

換一種方式看月亮！　陸愛因斯坦探針傳回「月亮X射線圖」

79歲奶奶健身19年！　超強逆齡體態…網讚：身材輾壓20歲的我

東部戰區罕見公開偵監外船穿行台海畫面　美加等國軍艦全入鏡

香港數十記者遭騷擾　特首：任何人都可以報警

許家印25年前香港「起家厝」要拍賣　10.527坪715萬元購入

陸女賣房驚見遭霸佔20年　70歲老夫妻：住得舒服不想搬

嫦娥六號「月背土壤」首篇研究論文公開　含少量非玄武質物質存在

僅差3秒！　「貝碧佳」風大男子起身關門…躲過天花板坍塌

小楊哥公司「三隻羊」遭立案調查！　「假香港月餅」涉誤導消費者

「中秋滿月＋超級月亮」60年一遇　陸十大賞月勝地一次看

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

男孩大隊接力「接棒往起點衝」　隊友抱頭絕望...他尷尬：跑反了

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍

啦啦隊女神艾璐懷孕了！　宣布退隊：扛起做媽媽的責任

光良演唱會外國男獻唱《童話》　深情詮釋：我學的第一首中文歌

羅時豐姪子拆夥後「重新上片」　媽媽哽咽不捨：不用管別人說什麼

舒華唱子瑜新歌「雨琦變電音版」　Minnie公認遊戲爛...3秒就結束XD

女記者捲京華城洩密！　研究路線照鏡臭臉快閃

新竹賓士逆向猛撞1死多傷！肇事男被搜出「喪屍煙彈」坐遺體旁叼菸

換一種方式看月亮！　陸愛因斯坦探針傳回「月亮X射線圖」

79歲奶奶健身19年！　超強逆齡體態…網讚：身材輾壓20歲的我

東部戰區罕見公開偵監外船穿行台海畫面　美加等國軍艦全入鏡

香港數十記者遭騷擾　特首：任何人都可以報警

許家印25年前香港「起家厝」要拍賣　10.527坪715萬元購入

陸女賣房驚見遭霸佔20年　70歲老夫妻：住得舒服不想搬

嫦娥六號「月背土壤」首篇研究論文公開　含少量非玄武質物質存在

僅差3秒！　「貝碧佳」風大男子起身關門…躲過天花板坍塌

小楊哥公司「三隻羊」遭立案調查！　「假香港月餅」涉誤導消費者

「中秋滿月＋超級月亮」60年一遇　陸十大賞月勝地一次看

台中百貨周慶壓軸！豐原太百喊：比出國買還便宜　最高回饋38%

5個升級「個人質感」的生活提案　最棒的是在家就能做

「保鮮盒元祖」特百惠傳聲請破產　債務超過200億元

快訊／大安區餐酒館廁所反鎖　員工破門驚見「28歲女店長已死亡」

中秋回大巨蛋團圓認手癢！呂偉晟、董秉軒談引退第二人生

大陸爆紅「蠟瓶糖」台灣買的到！衛福部：涉違法釀食安疑慮

換一種方式看月亮！　陸愛因斯坦探針傳回「月亮X射線圖」

天降大樹瞬間畫面曝！台中男買菜衰被壓中　鐵皮圍籬瞬間折半

驚悚畫面曝！北市冷氣室外機「6樓墜落」　2汽車停路邊衰被砸中

風田世紀同框前任舒子晨！再續前緣叫「寶貝」　遭她爆料：見一個愛一個

教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

大陸熱門新聞

少女墜入枯井　奇葩父親堅持先拍照、阻救援

陸女賣房　驚見遭霸佔20年

iPhone 16 Pro Max秒殺！陸網：嘴上說不買

陸公職補習班宣傳：努力，抱同齡人的女兒

中國第一高樓「上海中心」千噸阻尼器抗貝碧佳14級風 搖晃肉眼可見

金價猛漲！上海銀樓生意卻慘淡

中國經濟寒流！專家：恐蔓延新能源車

陸女爬佛像大喊：老子是活菩薩！

搶打卡！特斯拉「未來感」越野車亮相服貿會

小楊哥公司遭調查！涉誤導消費者

2024香港小姐冠軍出爐 水汪汪大眼睛激似女神李嘉欣

一天遭5機構解約　普華永道半年已丟60多單

「貝碧佳」狂襲蘇州！廚房瞬間變露天

79歲奶奶健身19年！逆齡體態…網大讚

更多熱門

相關新聞

健身男遭槓鈴壓頸狂抽搐！蘇一峰曝恐怖原因

健身男遭槓鈴壓頸狂抽搐！蘇一峰曝恐怖原因

近日一名男子在健身房做臥推訓練時，遭到槓鈴壓頸，一度出現抽搐的情況，嚇壞了不少人。對此，胸腔科醫師蘇一峰解釋，這種情況相當於「鬼門關前走一遭」，所幸立即有會員、教練幫忙移開重物，才沒有釀成遺憾。

健美人妻手滑！120kg槓鈴砸脊椎慘癱瘓

健美人妻手滑！120kg槓鈴砸脊椎慘癱瘓

驚悚影片！成吉思汗會員遭「槓鈴壓頸」　館長：他們絕對不會怪我

驚悚影片！成吉思汗會員遭「槓鈴壓頸」　館長：他們絕對不會怪我

陸健身男臥推80公斤軟手被壓喊「大哥救我」 下一秒正妹飛奔相救

陸健身男臥推80公斤軟手被壓喊「大哥救我」 下一秒正妹飛奔相救

不滿男友母親阻止交往！長髮女肉店刺死她

不滿男友母親阻止交往！長髮女肉店刺死她

關鍵字：

健身白奶奶逆齡健身房天津

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化超商驚傳猝死！男躺店內沙發「已有屍斑」

女球迷「大巨蛋觀眾席」當場脫衣！　超胸內衣全露出

彰化男猝死陳屍超商沙發30hrs　最後身影曝

竹市賓士逆向猛撞1死6傷　肇事男被搜出「喪屍煙彈」

32本進擊的巨人漫畫被丟　兒怒告媽

獨／女董座刷738萬買到假愛馬仕　超慘現況曝

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

台灣「隱形冠軍」跌落神壇　2大廠房淪法拍

劉品言烤肉穿細肩背心激辣！　「解放事業線」低胸全看光

阿諾遭主持人手伸內衣揉胸！

「木曜女神」慶祝中秋脫了！

颱風葡萄桑「影響台灣」時間點曝！

曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍

不是清境農場！「南投最強景點」是它　CNN也推爆

侯佩岑「46歲臉蛋變形」！驚見鼻子變90度

更多

最夯影音

更多

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

男孩大隊接力「接棒往起點衝」　隊友抱頭絕望...他尷尬：跑反了

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍

啦啦隊女神艾璐懷孕了！　宣布退隊：扛起做媽媽的責任

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面