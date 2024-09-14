英健美人妻深蹲時手滑！「120kg槓鈴」砸中脊椎　終身癱瘓

▲帕克斯頓在健身時遭遇意外，導致終身癱瘓。（圖／翻攝自IG）



記者王佩翊／編譯

英國一名40歲人妻在健身房深蹲時，不慎手滑，導致120公斤重的槓鈴滑落，直接砸到她的脊椎，造成她下身癱瘓，至今仍然只能依靠輪椅移動。醫生表示，由於損傷程度太嚴重，未來她的下肢恢復感覺的機率微乎其微。

根據《鏡報》報導，來自威爾特郡薩里斯伯的40歲健身教練亨利埃塔·帕克斯頓（Henrietta Paxton）是2個孩子的母親，她先前前往健身房訓練，在進行深蹲時，嘗試將一個120公斤的槓鈴舉起至肩膀，但是槓鈴卻不慎滑落，重擊她的脊椎。當時健身房內還有幾名女性，見狀後立即上前檢查她的狀況，而工作人員也立刻叫救護車，將她送往醫院。

經過醫療團隊MRI和CT的精密檢查後，醫生發現她的第11節胸椎神經和第12節胸椎神經部分斷裂並移位，而脊髓也受到嚴重損傷，導致她腰部以下癱瘓。醫生直言，由於損傷程度太嚴重，未來恢復感知的機率微乎其微。

▲帕克斯頓懷孕時也照樣健身。（圖／翻攝自IG）



帕克斯頓隔天接受脊椎固定手術，5個椎骨被鎖住以穩定脊柱，但這也意味著她無法自由行走。帕克斯頓在募資網站發布了募款資訊，目標是籌到23萬英鎊（約新台幣964萬元）改造自己的3層樓住家，讓必須依靠輪椅的她能夠在家自由移動。

帕克斯頓回憶當天的情況表示，「那天和往常一樣，我早上7時出門，本來打算1小時後回家，沒想到這一走就再也沒能順利回來。槓鈴砸在我身上的瞬間，我意識到我完了，這是我一生中最恐怖的經歷。」

儘管醫生的診斷不樂觀，但帕克斯頓仍然不放棄，表示會繼續努力重新學習走路。目前的她仍在持續復健，然而所有小事都變得非常困難，包含穿衣服、上廁所這樣的基本動作。