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驚悚影片！成吉思汗會員遭「槓鈴壓頸」　館長：他們絕對不會怪我

驚悚影片曝！成吉思汗會員遭槓鈴壓頸　館長：他們絕對不會怪我

▲館長旗下健身房驚悚意外！會員仰臥推舉被槓鈴壓住頸部。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊 

昨晚（13日）網路上瘋傳一段會員在「館長」陳之漢旗下的成吉思汗健身房進行仰臥推舉時，被槓鈴壓住頸部的驚悚影片。影片中可看出，該男子一度出現劇烈抽搐，其他會員見狀後立刻前來幫他移走槓鈴，救援過程全程被監視器拍下，這也引發外界大批討論。

臉書粉專「噁名昭彰」昨晚曝光該驚悚影片，一名男子在練習仰臥推舉時疑似力竭，導致槓鈴壓在他的頸部，他的雙腳在影片中的45秒處劇烈抽搐；所幸其他會員迅速上前援助，將槓鈴移開。隨後健身房的教練也趕至初步檢查，並協助該男子送醫，其目前無大礙。

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影片一曝光，網友們紛紛留言討論此事，說法兩極，有人批評健身房管理不善，亦有人指出會員應該更加重視自我防護，呼籲養成使用護槓的習慣；有些網友表示，該名會員在使用槓鈴時並未架設護槓，這可能是導致意外發生的重要原因。

然而，在眾說紛紜之下，館長陳之漢也隨即開直播針對此事做出回應，並喊：「你要量力而為啊！」他強調，健身房內有多種設備可以使用，包含有護槓的臥推床，並強烈建議會員在進行超出能力的挑戰時應尋求他人協助。

對於有網友質疑「為何沒有巡場教練」，館長表示，現場並非無人看顧，教練在事發30秒內已發現並衝上前救援，隨後協助會員送醫。館長進一步呼籲會員在健身時應注意正確使用器材及安全措施，並強調健身房已在合約中明確說明會員應量力而為。他也提到，健身房的事故無法完全避免，無論在哪個場所，運動過程中都有可能發生意外。

館長最後指出，該事件是發生於11日，當事人送醫後情況穩定，教練也持續關注對方的健康狀況。他再次強調，這起意外不是健身房的管理問題，「大家都使用過，大家都臥推過，這個東西在專業人的眼光裡，我很有自信他們絕對不會怪我」。


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