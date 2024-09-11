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大陸 大陸焦點 特派現場

陸健身男臥推80公斤軟手被壓喊「大哥救我」　下一秒正妹飛奔相救

文／香港01

河南有名男子在當地健身房做80公斤臥推時，因為力竭被槓鈴壓住，忍不住喊「大哥快救我」，向在場的「師兄」求救，當時正有名雄壯男子在旁。最終，坐在吧枱的女生衝過去提起槓鈴，再由雄壯男幫手舉起槓鈴救人。

▲男子健身被槓鈴壓住，運動正妹飛奔相救。（圖／翻攝微博）

▲男子健身被槓鈴壓住求救。（圖／翻攝微博）

被壓男子解釋，自己已被壓住20多秒堅持不喊救命，最後來幫忙的男生是健身新手，出於好心最後也伸出援手。最先救人的女生被網友大讚是「俠女」，「小姐姐就是帥呀」。

陸媒報導，8月27日河南商丘，有男子在當地健身房做臥推，舉起80公斤的槓鈴時力竭被壓到動彈不得，大喊「大哥快救我」，希望場內有「師兄」施以援手，附近正有1名身型較雄壯的男子。

▲男子健身被槓鈴壓住，運動正妹飛奔相救。（圖／翻攝微博）

▲櫃檯的運動正妹飛奔相救。（圖／翻攝微博）

此時在前台坐着，穿運動裝的女生馬上衝過去「一把提起槓鈴」救人。現場畫面可見，舉重男原本正做臥推，舉幾下後無力被80公斤槓鈴壓住胸口，頻頻大口調整呼吸。

另一台監視器拍到附近有名雄壯男子正做下拉機，現場傳出「大哥救我」的聲音，坐在前台的女生馬上跑過去，雙手提起槓中心避免重量壓在舉重男胸口，壯男亦尾隨而至幫手提起槓鈴。

被壓的舉重男表示，「當時沒上卡，自己被壓住20多秒堅持不喊人」，後面前來幫忙的男子，因為是健身新手，沒有救人經驗一下時沒反應，也出於好心幫忙。

▲男子健身被槓鈴壓住，運動正妹飛奔相救。（圖／翻攝微博）

▲運動妹出手解救被網友讚為「俠女」。（圖／翻攝微博）

網友大讚女生反應快，「俠女」、「女力士」、「這位吧台小姐姐真是力大無窮，80KG的槓鈴說提就提」、「小姐姐厲害啊，80就這麼提起來了」、「小姐姐就是帥呀」、「看來健身不僅能練出好身材，關鍵時刻還能救人一命呢」。有留言提醒健身也要注意安全，「旁邊不是應該有人嗎」、「攝像頭系統可以設置有危險了拉警報，要是出事就容易救到人了」，但也有壞心眼網友打趣道「對不起，我想笑」、「抓起不小心脫手........哎呦」。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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