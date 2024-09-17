路口車禍「騎士分心看一眼」…下秒猛撞前方砂石車！頭顱破裂不治

記者王兆麟、吳佩蓁／花蓮報導

花蓮市中山路一段與濟慈路口昨（16日）發生一起死亡車禍，該路口下午2時許發生一起小轎車與機車碰撞事故，43歲林姓騎士行經該路口時，疑似好奇轉頭看車禍現場，未注意前方車況，直接撞上正在等紅綠燈的砂石車，騎士當場倒地失去意識，立即送往慈濟醫院搶救，到院時騎士頭顱破裂及四肢多處骨折，緊急手術後仍因傷重於今早8時許宣告不治。

▲林姓騎士疑似轉頭看路口車禍，追撞上前方正在等紅燈的砂石車，頭顱破裂傷重不治。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）



花蓮中山路與濟慈路口16日下午傳出一起汽車、機車碰撞車禍，怎料事故還來不及排除，一旁就又傳出第2起車禍；警方初步了解，43歲林姓騎士當時沿著中山路一段外側車道東往西方向直行，疑似轉頭看前方第一起車禍現場，但卻沒注意前方車況也未減速，直接追撞前方正在停等紅燈的砂石車，由於撞擊力道猛烈，林男當場倒地，後方目擊的騎士、駕駛見狀趕緊停車察看，並向在路口處理車禍的警方求助。

救護人員到場發現，林男頭部及右腳有明顯外傷且無意識，立即將他送往慈濟醫院搶救，經檢視頭部有撕裂傷、頭顱破裂及四肢多處骨折，緊急手術後送往加護病房觀察，但林男仍因傷重於今早8時18分宣告不治，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。