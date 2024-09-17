分手砲險丟命！　烏男「鞭炮放下體引爆」害老婆大出血：覺得好玩

▲ 亞歷山大在捷克被判18年監禁，服刑期滿將驅逐出境。（圖／翻攝自denik.cz）

記者陳宛貞／綜合外電報導

捷克發生一起恐怖事件，一對夫妻因感情不睦分居，丈夫挽回妻子不成，竟將她綁在床上，將鞭炮放入她下體後點火引爆，導致妻子重傷差點丟命，被判處18年徒刑。

綜合《每日郵報》等外媒，犯嫌是36歲烏克蘭籍男性亞歷山大（Olekandr S.），和妻子分居後極力說服她回心轉意，希望妻子到比爾森市（Pilsen）看他，但妻子仍不願與他同住，令他憤而犯案。

檢方指出，兩人去年9月最後一次見面時發生性關係，但妻子仍拒絕搬回比爾森和亞歷山大同居，他一氣之下用膠帶將妻子固定在床上，還貼住嘴巴避免她反抗，「然後他將一根鞭炮插入妻子下體後點燃，即使他明知這麼做可能害死妻子」。

受害者當場大出血，送醫急救後得以倖存。她作證時描述被亞歷山大丟到床上、點燃鞭炮的過程，「發生爆炸，我的血都流出來了，然後他撕開我嘴上的膠帶把我解開」。

她哀求亞歷山大打電話求救，但亞歷山大起初只丟給她一條毛巾擦血，眼見她持續出血，才心軟送她到醫院。

亞歷山大則主張，事發時他正參加一場生日派對，接到妻子的電話後才趕回家料理晚餐，並說服她發生關係。

他聲稱，妻子被綁住時沒有反抗，而使用鞭炮是因為他「覺得很好玩」，當時鞭炮封口已經打開，妻子尖叫要他拔出來，這時「天黑了，我想用打火機點燈」，卻意外點燃鞭炮，嚇得趕緊試圖拔出便發生爆炸，強調一切純屬意外。

但他的說法被布拉格最高法院法官駁回，10日判處18年監禁。亞歷山大還須向妻子支付2萬英鎊賠償金，且出獄後將被驅逐出境。