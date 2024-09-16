國泰世華CUBE卡友獨享優先購票權　與aMEI一同前進大巨蛋

▲國泰世華銀行「ASMR Maxxx @Taipei Dome 世界巡迴演唱會」，CUBE卡友獨享優先購票權，與aMEI一同前進大巨蛋。（圖／國泰世華銀行提供，以下同）

消費中心／綜合報導

國泰世華CUBE「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」2023年於高雄圓滿落幕，帶給歌迷極致震撼的影音體驗，官方日前驚喜宣布aMEI今年12月即將進軍大巨蛋，帶來國泰世華銀行「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」，自2024年12月21起將連唱五場，並於2024年9月26日中午12點正式開放全面售票，本次演場會由國泰世華銀行冠名贊助，將提供CUBE卡友優先購票權，CUBE卡友於9月25日中午12點至中午12點59分即可優先於拓元售票系統「國泰世華CUBE卡友專區」獨家優先購票，限區限量售完為止，喜愛aMEI的國泰世華銀行CUBE卡友千萬不能錯過！

國泰世華銀行「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」開唱日期為2024年12月21、22、28、29及31日，aMEI將成為首位於台北大巨蛋開唱跨年檔期的華語超級天后，這場破蛋五連霸的台北站，特別冠以「ASMR Maxxx」以茲紀念，Ｍax字尾變為triple X，象徵是Max的極限最高級。

▲國泰世華銀行「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」，CUBE卡友於9月25日中午12點至中午12點59分即可優先於拓元售票系統「國泰世華CUBE卡友專區」獨家優先購票，限區限量售完為止 ，喜愛aMEI的國泰世華銀行CUBE卡友千萬不能錯過！

國泰世華表示，自2023年起贊助「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」、陳奕迅「Fear and Dreams 世界巡迴演唱會」、「韋禮安2024高雄巨蛋演唱會」、2024 SUPER JUNIOR in TAIPEI後，廣獲各界好評。本次十分高興再次成為aMEI進軍大巨蛋開唱的演唱會合作夥伴，為CUBE卡友提供演唱會獨家優先購票禮，繼續與aMEI一同帶給大家獨特難忘的音樂饗宴。歲末，國泰世華也將秉持提供客戶優質服務之體驗與精神，持續贊助多場經典演出，推出專屬本行信用卡卡友之優先購票權益，滿足客戶喜愛音樂藝文活動的需求。

※國泰世華銀行「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」售票連結: https://tixcraft.com/activity/detail/24_asmrmaxxx_c

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