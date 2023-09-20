心肌梗塞到院前把握黃金救援　花蓮消防分隊獲團隊金心獎

▲▼花蓮消防局花蓮分隊獲得最佳心肌梗塞急救團隊「金心獎」殊榮。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣心肌梗塞學會近日舉辦2023年秋季國際學術研討會，並針對積極於到院前以12導程心電圖偵測心肌梗塞的救護人員與團隊，頒發第二屆金心獎個人及團體獎，以喚起國人對心肌梗塞的認知與重視。

花蓮縣消防局自2018年以來積極推動到院前十二導程心電圖檢測胸痛患者，目前所屬各分隊救護車均配置有12導程心電圖機，累積至今年8月底共成功於院前偵測出83件急性心肌梗塞，且大多數患者均能在黃金時間90分鐘內，完成心導管手術。

本次由轄內人口數與案件最多的花蓮分隊代表本局與各縣市一同角逐，榮獲該學會甄選為112年第二屆「台灣最佳心肌梗塞緊急救護團隊」團體獎，這是對消防人員救護技能的最好肯定。

要拯救一位急性心肌梗塞患者絕非易事，除了到院前救護人員透過詢問主訴與症狀並即早施作心電圖，也要感謝花蓮縣各大急救責任醫院的急診醫師與心臟科醫師全力支持，24小時全年無休線上隨時待命協助判讀，一經確認便由慈濟醫院或門諾醫院先行啟動導管室待命，花蓮中、南區患者亦透過長距離接駁後送減少患者須先到地區醫院掛號及等待轉院民間救護車的時間，當患者到院後立即啟動綠色通道由醫、護及行政團隊無縫接軌的將病患護送至導管室接受治療。



花蓮縣消防局表示，民眾若有出現胸口如重物壓著般的悶痛、呼吸急促、冒冷汗等疑似心肌梗塞症狀時，請立即撥打119，爭取急救的時間，切勿勉強自行就醫。