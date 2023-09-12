心肌梗塞最強救護員　嘉義消防員何政壕獲最高榮譽「金心獎」

▲▼ 嘉義縣消防局隊員何政壕榮獲台灣最佳心肌梗塞緊急救護員獲頒最高榮譽「金心獎」 。（圖／嘉義縣消防局提供）



記者翁伊森／嘉義報導

把握黃金急救時間，搶救生命刻不容緩，嘉義縣消防局民雄高救隊隊員何政壕，參加社團法人台灣心肌梗塞學會第二屆金心獎甄選，在全國各縣市眾多優秀參選者中，獲選為台灣最佳心肌梗塞緊急救護員，於高雄榮民總醫院獲頒「金心獎」，實至名歸。

民雄高救隊隊員何政壕是消防局緊急救護教官，於111年緊急救護出勤件數達700次以上，並負責嘉義縣到院前救護品質管理，於111年度協助擬定到院前12導程心電圖傳輸暨送醫執行計畫，推動疑似STEMI（心肌梗塞）案件EMT-P給予Aspirin藥物預立醫療流程。

何政壕111年於到院前成功執行25次到院前12導程心電圖監測及傳輸，並發現一位STEMI病患，經急救順利完成心導管並康復出院，另亦有10名無呼吸心跳傷病患經急救後ROSC存活，實屬不易。

消防局長蔡建安表示，嘉義縣人口結構年長老年人口漸多，在縣長翁章梁大力支持下，於111年4月全縣消防局救護車全面配置到院前12導程心電圖機，即時搶救胸悶痛傷病患，第一年即救回14條寶貴生命。

蔡建安說，嘉義縣在資源有限情況下，救護同仁能夠發揮專業，在到院前救護完成緊急傷病患急救處置，適時給予病人及家屬關懷，讓到院前救護品質提升並獲得縣民肯定，此次民雄高救隊救護教官何政壕能獲得「金心獎」肯定，全局同仁與有榮焉。