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超想收藏！　巧手雕印動物頑皮世界中秋月餅限量不發售

▲巧手雕印動物頑皮世界中秋月餅限量不發售，遊客跟著保育員，親手將客製月餅送給動物吃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲巧手雕印動物頑皮世界中秋月餅限量不發售，遊客跟著保育員，親手將客製月餅送給動物吃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋節前，各家月餅廠商爭奇鬥艷，比造型、比口味、比創意，就是希望能獲得消費者青睞，其中，一款動物造型月餅亮相，栩栩如生的精緻感，就像是珍貴的收藏品，只可惜限量不發售，原來這是保育員為動物們特別準備的中秋節點心，滿滿都是愛。

▲巧手雕印動物頑皮世界中秋月餅限量不發售，遊客跟著保育員，親手將客製月餅送給動物吃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

多款精緻的中秋月餅，從外型設計、食材規劃、雕刻造型，都是頑皮世界保育員製作的。有的以人氣動物水豚為外型、或仿造坊間餅舖烙印手法，在上頭壓上變色龍、長頸鹿、鵜鶘等圖案，栩栩如生、色彩繽紛，擬真程度讓人食指大動，視覺效果極佳！除了外觀別緻，保育員也特地選用動物愛吃的食材，像是紅蘿蔔、地瓜、南瓜與乾飼料，還有以樹葉與地瓜組合而成的蔬果串，模擬成烤肉串，讓動物們的中秋節增添了更多趣味。

▲巧手雕印動物頑皮世界中秋月餅限量不發售，遊客跟著保育員，親手將客製月餅送給動物吃。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲巧手雕印動物頑皮世界中秋月餅限量不發售，遊客跟著保育員，親手將客製月餅送給動物吃。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲巧手雕印動物頑皮世界中秋月餅限量不發售，遊客跟著保育員，親手將客製月餅送給動物吃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為了讓遊客同步感受園內中秋氛圍，頑皮世界於中秋節期間（9/14~9/17）推出「動物解說 Keeper’s Talk」活動，遊客不僅能跟著保育員，一起親手將客製月餅送給動物吃，觀賞長頸鹿和樹懶大啖朵頤、還有機會看到雙峰駱駝吃完蔬果串用樹枝剔牙畫面，更重要的是，藉由動物解說了解動物們的日常照護與飲食偏好，不僅陪動物一起過節，更能獲取更多書本外的知識，達到動物園推廣保育教育的目的。

▲巧手雕印動物頑皮世界中秋月餅限量不發售，遊客跟著保育員，親手將客製月餅送給動物吃。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲巧手雕印動物頑皮世界中秋月餅限量不發售，遊客跟著保育員，親手將客製月餅送給動物吃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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