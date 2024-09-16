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北韓最快下個月討論修憲！稱南韓為「頭號敵國」　有事可武力占領

▲▼北韓金正恩射擊、金正恩開槍。（圖／達志影像）

▲金正恩決定指示修憲，要求將南韓納入「頭號敵對國」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）將於10月7日在首都平壤召開最高人民會議（相當於國會），預計將召來各地代表，一同討論修憲議題，包括其最高領導人金正恩今年初曾指示新設領土章程，不僅將「和平統一」、「民族大團結」等字句從憲法刪去，更確定將南韓指定為「頭號敵對國」，一旦半島爆發戰事，即可出兵占領南韓。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓最高人民會議常任委員會昨（15）日在萬壽台議事堂召開第32次全員會議，全員一致通過決定，贊成將於10月7日在平壤召集最高人民會議第14屆第11次會議，在時隔9個月再度召開的最高人民會議，將討論社會主義憲法修訂補充等相關問題，完成相關討論。

據悉，金正恩去年12月曾在朝鮮勞動黨全員會議上，將南北韓關係定調為「交戰中的敵對國家」，今年1月更在最高人民會議上要求在憲法新設領土、領海、領空條目，規定主權行使領域，並將與統一相關的字句從憲法刪去。

其中，金正恩過去以來曾經否認西海（黃海）上的北方分界線（NLL），因此預估會議上將詳細提及「南側國境線」、「延坪島、白翎島北側國境線」；同時，金正恩還要求應將「南韓為和解與統一的對象」、「南韓為同胞」等概念完全從憲法中刪去，並從憲法刪除「北半部」、「自由」、「和平統一」、「民族大團結」等用語。

南韓《韓聯社》分析，屆時10月7日因討論修憲而召開的最高人民會議，可能將武力征服南韓的計畫納入憲法，包括將南韓視為「頭號敵對國」，並在憲法納入韓半島（朝鮮半島）爆發戰爭時如何占領、鎮壓、修復南韓等問題。

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