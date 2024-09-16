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姸姸感冒了！抱病親錄影片怒批鍾小平：糟糕的男人，趕快認錯

記者陳韻如／台北報導

國民黨台北市議員鍾小平近日遭同黨議員詹江村爆料，曾多次傳訊騷擾民眾黨「美女博士」曾姸潔，還奪命連環Call，但鍾小平否認騷擾，反控遭到曾姸潔恐嚇，痛批這是「一系列政治操作」，並在今(16日)上午赴北檢提告妨害名譽。對此，曾姸潔稍早抱病回應，怒罵鍾小平說謊成性，「糟糕的男人」。

▲▼ 遭鍾小平提告，曾姸潔回應了 。（圖／曾姸潔提供）

▲遭鍾小平提告，曾姸潔回應了。（圖／曾姸潔提供）

鍾小平今早赴北檢對詹江村、曾姸潔提告妨害名譽，並秀出對話紀錄，指自己遭到曾姸潔恐嚇，對方曾稱如果再攻擊阿北，就要攻擊他，但此對話曾姸潔已經收回。

▲▼ 遭鍾小平提告，曾姸潔回應了 。（圖／曾姸潔提供）

▲曾姸潔痛罵鍾小平，「說謊成性、衣冠禽獸」。（圖／曾姸潔提供）

鍾小平表示，自己願意測謊，證明自己所述都是事實，且也會請檢調還原LINE對話，「這是一系列政治操縱」，而自己的名譽很重要，因此赴北檢提告。

曾姸潔獲悉後也立即發表回應，表示自己現在感冒還躺在床上，但一早接到不少關心電話，因此錄影回應。曾姸潔指所有的事情都有證據截圖，認為鍾小平說謊成性，說了個謊就必須要用更多謊來圓，甚至不惜要按鈴申告來找台階下，「反正你按鈴，事情水落石出還我清白，也是一年後的事，早就事過境遷了啦！」

曾姸潔強調，她根本沒有傳什麼恐嚇的對話給鍾小平，反倒是鍾小平，自己亂虧妹，約一個只見過一次的女生出遊，還要人家陪跑18小時行程，「你是孤獨老人還是沒朋友？」

曾姸潔表示，希望鍾小平趕快回頭是岸，身為一個男人做錯事情道個歉就沒事了，要他學學柯文哲，「450萬進口袋，對不起，是我的不對，然後馬上捐出去，這才叫真男人」。

▲▼ 鍾小平赴北檢提告 。（圖／記者劉昌松攝）

▲鍾小平赴北檢提告。（圖／記者劉昌松攝）

曾姸潔最後提到，鍾小平不要再說自己是正人君子，對她而言，鍾小平就是一個公然說謊，「想要霸凌平民百姓的衣冠禽獸」。曾姸潔還發毒誓，表示自己如果真的有恐嚇鍾小平，「我馬上天打雷劈，全家被車撞死」，並質問鍾小平，「你敢嗎？你敢發這種誓嗎？不過我想也許你敢，你說謊成性了，真的是個很糟糕的男人，我呸！」

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