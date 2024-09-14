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大馬驚爆數10年最嚴重「兒少性虐案」！獲救400人生父恐是同組織

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲馬來西亞警方日前突襲20個慈善收容所，解救逾400名兒少。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

文／中央社

馬來西亞警方日前從據說是著名伊斯蘭商業組織經營的收容所解救逾400名兒少後，正擴大偵辦這起案件，警方認為所有獲救兒少的生父可能都是該組織成員，擬進行DNA採樣確認。

法新社報導，調查人員11日突襲位於馬來西亞2個州的20個慈善收容所，逮捕171名嫌犯，當中包括伊斯蘭宗教導師和看護，並且平安救出逾400名兒童和青少年。

這起案件據信是馬來西亞數十年來最駭人聽聞的虐童案，當地警方推測，年齡介於1至17歲的被害人曾遭受性侵和肢體攻擊，據說他們還被收容所職員強迫相互凌虐。

大馬警察總長拉扎魯丁（Razarudin Husain）在記者會中表示，隨著警方持續調查這個稱為「全球穆斯林兄弟會服務與商業集團」（Global Ikhwan Services and Business, GISB）的組織，調查人員正「全力」加緊突襲檢查，並將相關人士逮捕歸案。警方強調，從截至目前為止的偵辦情況與衛生檢查可以得知，至少13名未成年人遭到性侵。

「全球穆斯林兄弟會服務與商業集團」與已經解散的伊斯蘭教異端教派奧爾根（Al-Arqam）有所關聯，因此長期以來頗具爭議。在穆斯林占多數的馬來西亞，奧爾根受到本地宗教主管機關嚴格監督。

拉扎魯丁13日告訴法新社：「我們認為所有402名兒少的父親都是GISB成員，這是我們目前的揣測，我們覺得有必要進行DNA採樣。」

聯合國兒童基金會（UNICEF）馬來西亞代表賈斯（Robert Gass）指出：「這些孩童曾經歷難以想像的驚恐，他們將需要長期的專業醫療與心理諮商支持。」

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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