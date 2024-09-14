5m巨鱷「緊叼男屍」悠閒游泳！血染河水不鬆口　遭連開5槍斃命

▲由於巨鱷堅持不鬆口，野生動物部門官員只好開槍將其擊斃。（圖／翻攝自New Straits Times Online）



記者王佩翊／編譯

馬來西亞一名釣客12日上午在河邊釣魚時，被一條長16英尺（約4.8公尺）的巨鱷攻擊，鱷魚隨後將他拖進河中，鮮紅血液瞬間染紅河水。搜救人員持續搜索後，在距離事發地點200英尺（約60公尺）處河中發現這隻鱷魚，而牠口中依舊緊緊叼著釣客的屍體不鬆口，直到最後，野生官員只好朝鱷魚連開5槍，將其擊斃後，把鱷魚與男性釣客遺體拖上岸。

根據《鏡報》報導，45歲馬來西亞男子魯斯迪·坦巴12日上午到河邊釣魚，沒想到突然遭到一隻鱷魚攻擊，鱷魚狠咬他後，立刻將男子拖進河中，男子當即喪命。消防當局與野生動物部門官員獲報後，隨即組成搜救小組到現場搜索死者遺體。

搜救小組最終在距離事發地點200英尺（約60公尺）處發現這隻16英尺（約4.8公尺）的巨鱷，而牠口中正叼著死者的遺體，堅持不鬆口。搜救小組多次試圖拉回坦巴的遺體，但是鱷魚仍然緊咬著屍體。最終野生動物部門的官員只能對鱷魚連開5槍，當場將其擊斃。

消防人員表示，有目擊者看到坦巴在河岸邊釣魚時遭到鱷魚的襲擊，然而由於鱷魚不鬆口，因此他們只好將其擊斃。

待確認鱷魚死亡後，搜救小組將鱷魚的屍體拖上岸，並用繩子綁住鱷魚的腿與身體，再將坦巴的遺體從鱷魚口中拉出。搜救人員也證實，坦巴的遺體上滿是鱷魚的咬痕。

當地居民隨後協助將鱷魚的屍體埋在岸邊，而坦巴的遺體則是交還給家屬。