草鞋墩雅舍整修前無償借用建物廣場　限非營利團體周末假日辦活動

▲草鞋墩雅舍前方廣場於建物整修前將提供無償借用。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

位於草屯鎮的「草鞋墩雅舍」是日治時期林務業務宿舍，也是南投縣所登錄第45個歷史建築，林業保育署南投分署計畫整修為兼具教育和休閒功能的空間，另為提升周邊機能活絡性，建物前廣場於整修前將無償提供符合資格之中部地區非營利團體申請借用，辦理活動公益展演、文創類產品及特色產品展示活動。

南投分署表示，「草鞋墩雅舍」為日式木構造建築，整體結構、外觀及牆堵保存良好，具有歷史價值，112年指定登錄為南投縣歷史建築，且位於草屯戶政事務所停車場旁、地政事務所後方，毗鄰交通要道台14線中正路、緊鄰臺灣工藝研究發展中心，地理位置極佳，今年初已作為竹博覽會南投第二展區，辦理「竹好市」市集與竹裝置藝術作品等。

南投分署指出，現正爭取修建經費分年辦理整修，待修復完成後預計規劃採機關自營及招租方式並進，初始營運階段以林務文創展售區、講座區及木工教室等為主，後續第二階段將增加複合咖啡輕食區（非明火）經營，並串聯當地文化與工藝，讓林業文化及保育紮根於南投地區。

南投分署說明，於歷史建物整修前，規劃提供中部地區依法設立、非以營利為目的之社會團體，或經縣市政府核准立案之法人、非法人團體、學校及政府機關等無償借用，但借用單位應繳納保證金（每次2萬元）、使用期滿後無息退還，限週六、週日或例假日舉辦非選舉競選及政黨政治活動及宗教活動，並應投保公共意外責任險或其他相關保險、負維護管理責任。

意者請上林業保育署南投分署網站：訊息專區/資訊公告/業務公告網頁下載「農業部林業及自然保育署南投分署借用草鞋墩雅舍前廣場使用要點」，或電洽0492365226轉1109蔡小姐。