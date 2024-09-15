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30歲女跑馬拉松暈倒送急診！醒來以後「月經消失」　醫曝原因

▲▼馬拉松。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子參加馬拉松，完賽後突然暈倒，接受長時間治療，出院後月經卻消失了。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

運動時務必注意天氣及體能狀況，才能避免造成不必要的傷害。一名年約30歲的女子先前參加馬拉松，沒想到突然暈倒、送急診，被診斷出有熱衰竭合併腎衰竭的症狀，且康復出院後「月經消失」，經過婦產科醫師李偉浩檢查，才知是熱衰竭傷到腦部的後遺症。

李偉浩在節目《醫師好辣》分享，這名女子年約30歲，某次參加馬拉松活動，完成全程後突然暈倒在地，因此被送到醫院急診治療。

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經過醫師診斷，女子有熱衰竭合併腎衰竭的情況，以及橫紋肌溶解等症狀。女子住進加護病房，經過長時間的治療，最終順利康復出院。

不過，女子出院後約1、2個月，發現身體不太對勁，「沒有月經了」，讓她相當擔憂，於是到婦產科掛號。

李偉浩替女子測賀爾蒙，發現各項賀爾蒙的數值都很低，除了女性荷爾蒙以外，連腦部分泌刺激卵巢功能的激素也很低，出現「腦下垂體功能不足」的情況。

李偉浩說，這種症狀比較常出現在曾經有缺氧、腦中風的患者身上，因此研判女子可能是熱衰竭時，影響到腦下垂體的功能。李偉浩提醒，這種已經影響到功能的狀況，可能已經無法好轉，只能長期服用賀爾蒙來治療。

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