生理期來「妹子愛用1物」飄味道　全場尷尬笑：同事都知道了

▲原PO用涼感衛生棉，結果老公秒聞道。（示意圖／記者田暐瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

夏天悶熱，許多女生都愛用涼感衛生棉，而一名人妻尷尬笑稱，她月經來用涼感衛生棉，殊不知老公就聞到涼涼的味道，讓她驚訝不已，因此好奇大家是否有類似經驗？文章引來破萬人關注，全場也回應「廁所也都是涼感味！同事月經來我都知道」、「涼感還好，漢方的被同事問誰貼膏藥，真的很尷尬！」

一名女網友在《Threads》害羞詢問，生理期來用涼感衛生棉，身邊的人會聞到涼感味嗎？之所以這樣問，是因為老公前陣子說，都有聞道涼涼的味道，一番話讓原PO傻眼了。

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文章曝光後，引來1.6萬人關注，「會聞到啊，用一般的我自己聞的到血味，所以寧可讓人聞到薄荷味，我對味道非常敏感，所以一點味道我就聞的到了」、「如果真的要有一個味道，血味真的比較可怕」、「會！而且用久會有血腥臭味，建議使用無味的最好，勤勞更換」、「聽朋友分享，用某涼感衛生棉的時候坐在男友腿上，男友說腿涼涼的，不知是真是假」、「廁所也都是涼感味！同事月經來我都知道」。

也有女孩分享，「我以前都用中藥漢方之類的衛生棉，高中體育課熱身的時候，後排的男同學：怎麼有國術館的味道？」「會，X康的味道很明顯，我朋友吃飯坐我對面，她一坐下我就聞到了」、「我用柑橘涼感，結果我朋友說有橘子的味道」、「涼感還好，漢方的被同事問誰貼膏藥，真的很尷尬」。