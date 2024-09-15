屏東王船文化館鎮館之寶「典藏王船」15日安龍目　12／27開幕

▲屏東縣王船文化館鎮館之寶「典藏王船」15日安龍目 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

三年一科迎王平安祭典陸續登場，屏東縣政府打造全國首座王船文化館，9月15日吉時由周春米縣長、東隆宮潘慶士董事長率領造船匠師，共同為鎮館之寶「典藏王船」舉行安龍目儀式，也預告王船文化館即將於12月27日開幕。

繼小琉球迎王打頭陣，位列國家級重要民俗文化資產的東港迎王平安祭典，將於9月28日登場，屏東縣政府今(15)日在王船文化館舉辦首屆國際論壇，及舉辦典藏王船安龍目儀式，讓來自國內外的專家學者更深入了解超過300年歷史的迎王在地特色、以及王船工藝文化的保存傳承。

縣府表示，王船文化館於111年3月開工，主體建築於今年 8月竣工，現正如火如荼著手館內策展及相關軟體建置。常設展除了介紹迎王文化脈絡，以及東港地區七角頭與聚落的發展，其中最具特色的，莫過於依東港王船比例新建的實體王船。

整艘王船委由東港東隆宮王船班蔡文化、潘鳳得、謝春長、陳明益等多位匠師一同施作，自今年4月份開工，目前已經完成木造船體的興建，後續進行全船彩繪、船帆、及船艙添載物的製作，值得一提的是，典藏王船船尾出懸於挑空大廳上方，更增加建造過程的困難度。

「安龍目」儀式邀請縣長周春米與東隆宮潘慶士董事長持槌將龍目固定於船首，王船班匠師及多位民代也出席參與，眾人共同參拜祈福後，象徵王船建造的階段性成果，以及王船靈魂與精神所在，也讓與會的專家學者共同見證東港王船建造技藝。