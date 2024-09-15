吊臂零件斷裂　新北工人3樓墜落搶救10小時不治！老闆腿骨折

▲新北土城某印刷廠實施吊掛作業，因鍊鈎斷裂導致印刷廠老闆遭砸傷，工人墜落不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陳以昇 陸運陞／新北報導

新北市土城區昨天（14日）發生一起吊掛工人墜落意外，工人經過10個小時搶救仍宣告不治。當時負責吊掛的男子，在永豐路某印刷廠執行印刷機吊掛運送作業，但吊臂零件突然斷裂，導致男子連同印刷機從3樓墜落，印刷廠老闆的左腿也遭砸傷，2人由救護車送醫後，1人經搶救今（15日）晨宣告不治。

據了解，在土城永豐路巷內開設印刷廠的56歲張姓男子，因需要更換場內印刷機，便叫來負責吊掛的62歲楊姓男子，協助將3樓的印刷機以吊掛的方式運送下樓，但在使用吊臂執行吊掛作業時，將機台固定的鍊鈎突然斷裂，導致印刷機、鐵板及在上方吊掛的楊男，從約9公尺高的3樓墜落。

▲工人墜落後命危，經搶救10小時仍宣告不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

站在下方監工的印刷廠老闆張男，發現後閃避不及，左腿遭鐵板砸傷，導致有變形、骨折情況，員工立即撥打119，救護人員抵達，發現墜落的楊男已無生命徵象，與受傷的張男連同送往醫院急救，經手術後，張男已無大礙，而楊男經搶救10個小時，於今天凌晨宣告不治身亡，警方目前正進一步釐清墜樓原因。