才剛滿3歲！德國天才小畫家被譽為「小畢卡索」　作品叫價逾千萬

▲「小小畢卡索」羅蘭特在家中畫室創作。（圖／翻攝自Instagram／laurents.art）

圖文／CTWANT

超年輕藝術家！德國巴伐利亞一名剛滿3歲的小畫家羅蘭特（Laurent Schwarz）最近在社交媒體、藝術界掀起熱議，他主打鮮豔的抽象派畫風，其創作之路才開始不到1年，就有人願意出價29.5萬歐元（約新台幣1044.6萬元）購買他的第1幅畫作。值得注意的是，他在今年4月登上了慕尼黑最大的藝術博覽會，被網友譽為「小小畢卡索」。

綜合外媒報導，羅蘭特剛滿3歲，還穿著尿布，身高僅95公分，與他的畫布尺寸差不多。羅蘭特在父母為他布置的工作室裡繪畫，內容包括恐龍、人體輪廓或小象，這些都是他最喜歡的圖案。

報導指出，羅蘭特平均每2至3天能完成一幅創作，目前已成功售出25幅作品，大部分售價在1萬至1.5萬歐元（約新台幣35.4萬～53.1萬元）之間。

據了解，羅蘭特在2023年11月第1次接觸到繪畫，當時家人帶他前往某渡假村旅遊，那裡提供畫室讓孩童能自由創作；後來，父母逐漸意識到羅蘭特的藝術天賦，便在家中設立小型畫室供他使用。

同年的聖誕節，羅蘭特的母親將其作品上傳至Instagram，迅速引起大批網友關注，相關的創作過程影片更在短短幾個月內突破了數百萬觀看次數。

▲羅蘭特的作品。（圖／翻攝自Instagram／laurents.art）



羅蘭特的母親透露，有超過2萬人在排隊等待購買羅蘭特的作品，即使眾人並不清楚他們究竟會收到什麼樣的作品。此外，有名美國買家出價29.5萬歐元購買羅蘭特的第1幅作品，遭到其母親拒絕；而另一幅名為《The People》的畫作，則有超過5萬人願意喊價收藏。

至於這幾筆收入，羅蘭特的母親表示，會將畫作所得的收益放進孩子的儲蓄帳戶，為他的未來打下基礎。令人開心的是，這位「小小畢卡索」將在下周舉辦首次個人展覽，場地選在家鄉巴伐利亞，預計有400名客人可以前往欣賞。

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