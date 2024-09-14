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大陸 大陸焦點 特派現場

主管命令「每天幫買三餐」　陸新鮮人拜託「先付錢」竟遭開除！

▲▼少女哭泣。（圖／CFP）

▲女子被主管逼迫幫忙買飯，拒絕後遭到開除。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名女子每天都被主管命令幫忙買三餐，但主管卻不先給錢，還要求一周結算一次。女子由於剛出社會，身上沒什麼錢，希望主管能先付錢，沒想到竟反被主管責罵，最後還無預警遭到開除。

女子日前在小紅書發文表示，自己剛入職上海某家教育集團一個月，工作內容原本只是給學生們上課，但一名女主管卻把她抓來當助理，要求她每天早上幫忙買早餐、午餐以及晚餐。

從兩人的對話紀錄中可以發現，女主管的要求非常多，包含「早上我要一杯瑞幸中美熱美式＋雞蛋一個」「永遠讓我有礦泉水可以喝，正常瓶裝，農夫山泉」「優質蛋白＋蔬菜＋主食（米飯就粗糧飯，白米飯就少一點）」「不吃：油炸，高糖」「清淡為主」。

▼女主管的要求非常多，還會少給錢。（圖／翻攝小紅書）

▲▼主管命令「每天幫買三餐」　陸女請求「先付錢」竟遭開除。（圖／翻攝小紅書）

值得注意的是，女主管還特別提到，「每周的咖啡＋飯，周一我提前給你，周五給我總帳，多得留著下周用，少的我補給你。」

不過，女主管給的錢卻不夠，女子於是傳訊息希望對方能先付錢，不料，卻反遭女主管教訓一頓，「今天為啥一直在問我要錢？妳實在沒錢，要靠自己賺，妳這樣，我不敢用妳了。」

接著，公司的人資就找上了女子，表示要將她開除，氣得女子決定將所有對話公開到公司的群組，但很快被群組管理員刪除訊息並封鎖。根據對話紀錄可以看見，女主管還曾要求她要買正式服裝，她表示沒錢之後，女主管竟建議她使用網路信貸。

▼女子請主管先付錢，沒想到反被罵了一頓。（圖／翻攝小紅書）

▲▼主管命令「每天幫買三餐」　陸女請求「先付錢」竟遭開除。（圖／翻攝小紅書）

女子越想越不甘心，將一切公布在網路上，女主管才終於把飯前還給她，但公司的人資卻逼她自己離職，一塊錢的資遣費都不想支付，也不幫她排課，想逼她自行提離職。

女子的遭遇在網路上引起大量討論，大陸多家媒體也開始報導，公司高層眼見事情越鬧越大，連政府也已經注意到，才終於改變態度，發出處罰通告將女主管開除，稱其「違背公司價值觀，利用職權安排下屬處理個人私事，已經嚴重影響公司品牌聲譽。」

該公司總部的人力部門負責人也出面受訪，稱女子被踢出群組，應該是該部門自己的群組，非公司內部大群，屬於被開除的女主管的個人行為。

負責人也強調，公司有很多年輕人，沒有所謂的官本位思想，涉事的女主管已經被解除勞動關係，當事的女子仍在職，後續將恢復工作。

▼主管因為女子不幫忙墊錢買飯，就將她開除，還理直氣壯的說教。（圖／翻攝小紅書）

▲▼主管命令「每天幫買三餐」　陸女請求「先付錢」竟遭開除。（圖／翻攝小紅書）

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