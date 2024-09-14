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大陸零食侵台！苗栗夜市囂張賣　衛生局出手開罰攤商

▲攤商透過網路走私進口中國製零食，苗栗衛生官員稽查觸法，對攤商裁罰、令不准再販售。（圖／苗栗縣政府提供）

▲攤商透過網路走私進口中國製零食，苗栗衛生官員稽查觸法，對攤商裁罰、令不准再販售。（圖／苗栗縣政府提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣衛生局日期接獲檢舉，指頭份市建國夜市有多家攤商販售中國製「走私零食」，擔心有食安問題；衛生局派員稽查違法進口屬實，對觸犯《食品安全衛生管理法》的攤商各開罰3萬元，呼籲民眾若發現有違法或有疑慮食品，可撥打「1919」全國食安專線檢舉或洽詢各縣市衛生局，保障自身消費安全及權益。

衛生局說，「逛夜市」是最樸實無華的生活小確幸，夜市裡有吃的有喝的也有小遊戲、流行商品、生活用品及糖果零食一應俱全，可滿足各年齡層的需求。日前接獲頭份建國夜市有攤商販售中國製走私零食，9月3日稽查發現多家攤商違法販售未經過「輸入查驗」的「走私零食」，中國製零食外包裝上沒有「台灣進口商」相關資訊，產品標示雖然有製造日期，但都是簡體中文， 確認是未經過「輸入查驗」的「走私零食」，攤商稱自網路購物平台購得，進而公開轉售。

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衛生局指出，食品業者應落實自主管理確保食品安全，切勿進口未許可食品，進口中國大陸貨品前，應先至經濟部國際貿易署網站或洽詢該署，查明該項貨品是否准許進口，販售進口零食請遵守原料要合法、輸入要報驗及標示要正確；國外輸入食品除自用外，取得許可後始得進口，食品外包裝應以繁體中文，標示品名、成分、淨重、國內負責廠商、營養標示、原產地等資訊，違者可處3萬到300萬元罰鍰。

▲攤商透過網路走私進口中國製零食，苗栗衛生官員稽查觸法，對攤商裁罰、令不准再販售。（圖／苗栗縣政府提供）

衛生局表示，考量攤商為首次被查獲，各裁處3萬元罰鍰，並要求不得再販售，否則得連續開罰，呼籲民眾勿違法販售未經查驗許可之食品，也不要購買外包裝無繁體中文標示之違法食品。若發現有違法或有疑慮之食品，可撥打「1919」全國食安專線檢舉或洽詢各縣市衛生局。

衛生局提醒消費者，夜市選購食品，注意是否有繁體中文標示及產品資訊完整的包裝食品，以保障自身消費安全及權益，散裝食品易受到水氣、陽光等因素影響，民眾須檢視外包裝有無破損、異味、變質等情形，醃漬、乾貨，應選擇接近食物原色食品，不宜挑選色澤鮮豔或太潔白，建議民眾適量購買，不要一次買太多囤積，應儘速食用完畢。

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