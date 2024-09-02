快儲水！管線破損施工　苗栗7鄉鎮市4萬戶9／3~4停水37hrs

▲苗栗縣7鄉鎮市3日大停水，台水公司呼籲提早儲水備用。圖為臨時供水站。（資料照／台灣自來水公司第四區管理處，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

台灣自來水公司位於后里區三豐路的1500mm供水主管線破損，台水公司明天（3日）上午施工搶修，苗栗縣共有三義等7個鄉鎮市、4.3萬戶受影響，預計施工到後天（4日）晚上、大停水37小時，台水公司呼籲用戶留意、提早儲水備用。

台水公司表示，第四區管理處的鯉魚潭給水廠，為辦理「三豐路五段1500mm口徑水管漏水緊急修復」，自9月3日(二) 8時至9月4日(三) 21時止，共計37小時停水。



停水區域範圍：三義鄉、西湖鄉，苑裡鎮、通霄鎮、苗栗市部份（新英、南勢、新川、福麗、恭敬、高苗、水源等里）、銅鑼鄉（中平村除外）、後龍鎮（中和里、福寧里、南港里、龍坑里），上列影響地區用戶請留意及提早儲水備用。 三義鄉、西湖鄉，苑裡鎮、通霄鎮、苗栗市部份（新英、南勢、新川、福麗、恭敬、高苗、水源等里）、銅鑼鄉（中平村除外）、後龍鎮（中和里、福寧里、南港里、龍坑里）停水，影響戶數43,802戶。水壓降低區域： 銅鑼鄉（中平村）、公館鄉， 影響戶數7,338戶。

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台水公司說，上列影響地區用戶留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。停水期間應關閉抽水機電源，避免空轉高溫致馬達損壞或造成火災；建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，避免可能虹吸汙染發生危害用水衛生安全。