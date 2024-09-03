聯結車加油站前「底盤突竄火煙」　整車蔬菜慘成煙燻口味

記者楊永盛／苗栗報導

真是驚險萬分！一輛滿載蔬菜要到台北交貨的聯結車，昨（2日）天下午行經國道1號苗栗縣頭屋路段，因故障自頭屋交流道下國道，就近停在中油公司加油站前，沒有多久車底竄出火煙，嚇壞加油站員工和顧客，趕緊暫停加油作業，所幸消防局人車抵達迅速撲滅火勢，結束一場虛驚。

▲載菜大貨車國道故障，停加油站前瞬間冒煙起火，嚇壞眾人。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方今天指出，昨下午3時30分許接獲報案，同步請消防局派遣頭屋消防分隊人車，就近前往相距不到1公里的加油站火警現場，抵達時發現一輛聯結車的後面子車，右後輪原因不明竄出陣陣白煙，濃煙幾乎將整個加油站吞沒，仔細察看底盤有小火星，出一水線自車尾灌救撲滅火勢。

警方說，陳姓男子（42歲）駕駛全聯結車，滿載蔬菜從彰化要到台北交貨，行駛國道1號北上頭屋路段時，聽見子車有巨大雜音，趕緊自頭屋交流道下國道，開到台13線時，緊急就近停在中油加油站前下車檢查，不到2分鐘子車底盤突然冒出火花和濃煙，陳男先以滅火器滅火，同時向警方、119消防隊報案請求協助。

因為起火的聯結就停在加油站前，警消不敢大意，除了灑水滅火，加油站並暫停站內加油作業，警方疏散附近人車，所幸火勢未漫延，僅車損無人員受傷。苗栗警分局呼籲，駕駛行車前應檢查車輛，行車時也應隨時注意車況，若發現有異狀，應立即找尋相對安全的地方停車並檢查，以確保行車安全。