偷車懸掛假牌橫行南台灣　加霸王油男被逮

▲台南市警歸仁分局循線在台南市南區，將林男緝獲，全案依竊盜、詐欺、毒品罪嫌送辦。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

高雄市林園等地近期接獲多起加霸王油不給錢案件，一名男子利用大夜班人手較少的機會，加油之後不付錢便逕行開車離去，在南部已經犯案多起，台南市警歸仁分局9月在轄區內亦接獲相同手法之多起報案，比對犯嫌長相及作案車輛後，發現犯嫌為同一人，警方循線在台南市南區將林男緝獲，全案依竊盜、詐欺、毒品罪嫌送辦。

警方說，業者在7月就報案，但警方查出犯嫌掛的是註銷假車牌，車輛又是權利車，無法立即查獲嫌犯，因為有多家加油站受害，業者只好PO網或貼公告，提醒其他業者注意。





歸仁分局9月在轄區內亦接獲相同手法之多起報案，比對犯嫌長相及作案車輛後，發現犯嫌為同一人；歸仁分局立即組成專案小組查緝該車，經比對分析作案車輛資料並輔以科學儀器調查後，於12日下午在台南市南區發現該部作案車輛，即不動聲色派員埋伏，待林姓男子欲駕車離去時，向其表明身分，並於車上查獲毒品及吸食器等違禁物。



警方表示，林姓犯嫌先在屏東地區竊取該部自小客車後，因恐遭查緝，即懸掛註銷車牌四處犯案，平時居無定所、以車為家，無收入來源；全案詢後依涉犯竊盜、詐欺及毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。



歸仁分局分局長施衣峯重申，對於犯罪警方將嚴正執法，絕不容許暴力與不法危害社會公共秩序；同時呼籲加油站業者，如有發生相同加霸王油不給錢案件，請與歸仁分局聯繫，警方將全力協助。