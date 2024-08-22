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學長開汽車美容店「偷開客人的車」PO限動炫耀！過來人曝解方

▲▼洗車,愛車,車子,引擎蓋,擋風玻璃,大燈,車燈。（圖／pixabay）

▲汽車美容店遇到雷店。（示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

對許多人來說，汽車就像自己的小老婆一樣，定期保養絕對是必須的，一名網友指出，發現很多人把車開去汽車美容，店家都會偷偷開，上網查了一下，似乎有很多類似的案件。就有網友分享，認識一名開汽車美容店的學長，常PO限動偷開客人的車。對此，有網友建議，「記錄里程順便告知店家」。

有網友在PTT發文，「汽車美容被拿去偷開很常見嗎？」上網查了汽車美容的相關資料，店家似乎都會偷開客人的車，「有一個案例是偷開還被扣牌的，美容廠偷開似乎不是個案，案例非常多，車子開去美容廠，該如何防止被拿去偷開？」

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對此，網友留言，「車越好越容易被偷開」、「我長期洗的店家，單排到忙都忙死了，哪有時間去偷開車」、「修車廠要試車也就算了，美容洗車廠真的沒理由開」、「汽車美容那麼多家，找一家殷實老夫妻開的」、「之前想說給年輕人機會，態度也不錯，下次不會了」、「正常啊，有行車紀錄器照開走」、「當兵時的志願役學長退伍後跑去開汽車美容，常看到他邊開客人的車邊拍限動，我是絕對不會把車交給這種人的」。

有網友建議，紀錄里程數並告知店家，「拍一張里程照片給店家告知，第一次他們會不爽，一定拍胸脯保證不會亂開，後面他們就懂，會去玩別人的車」、「在他面前拍里程數，還唸出來寫紙上」、「要留鑰匙的一律不洗」、「美容或保養的話，記得記錄里程順便告知店家，先說好就好」。

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