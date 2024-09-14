農業部遭疑「媒體宣傳費預算高」　陳駿季曝用途：絕不是大內宣

▲農業部長陳駿季 。（資料照／記者楊惠琪攝）

文／中央社

媒體報導，立法院將審查中央政府總預算案，農業部明年媒體宣傳費為新台幣1.4億元、排名第3。農業部長陳駿季今天表示，宣導費多用在防疫、農產行銷，都用在該用的地方。

聯合報報導，明年中央政府媒體政策及業務宣導費總計編列14.9億多元，比今年法定媒體宣導預算增加了5.9億元，其中農業部以1.4億元，位居中央政府第3高，遭質疑「難道想用網軍進行大內宣？」

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陳駿季接受媒體聯訪對此指出，農業部明年的宣導經費與今年差不多，多幾百萬元左右，農業部的宣導費用主要多用在動植物防疫以及農產行銷等。

陳駿季舉例，農民遍布全台，農業部宣導動植物防疫，像是防疫非洲豬瘟，宣導地點包含機場、飛機上、港口等，因此農業部花許多宣導經費，希望讓防疫訊息可以傳播出去。

陳駿季也說，農業部支持農產品在地生產、積極行銷在地農產品，不管是國內或國外行銷，都會透過媒體廣告。

陳駿季指出，農產品外銷到國外當地，農業部都會加大力道宣導，像是鳳梨從去年外銷1.5萬噸到今年已達2萬噸，「成長是可見的」，類似的農產行銷、森林保護、防疫資訊等，農業部希望把相關政策以及該注意事項傳遞給農民。

陳駿季表示，屆時一定會向立法院說明，這些宣導費用都是用在該用的地方，絕不是大內宣。