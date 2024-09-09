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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

每桌8000！　彰管處遭爆「濫花公帑」回應了

彰化管理處（圖）宴請小組長當天，幾乎所有員工都去蹭飯蹭酒。

▲彰化管理處（圖）宴請小組長當天，幾乎所有員工都去蹭飯蹭酒。

圖文／鏡週刊

農田水利署彰化管理處藉著小組長聯席會議席開80桌，宴請長官、招待員工，遭檢舉濫用小組長經費，疑似將這筆錢充當單位的「小金庫」；且該處員工上班喝酒，卻得到上級掩護，事後請假就沒事。針對指控，該處回應，指投訴人誤會，這場餐宴的花費，皆依據《作業基金會計準則適用用途別》科目核銷。

爆料者指出，彰化管理處的「小組長經費」編列4,000多萬元，且小組長的教育訓練、觀摩講習另編列預算，此外，依章程規定，小組長經費用途僅包括「小組辦公補助費、業務費、協勤費、保險費，及其他協助主管機關執行事項的必要費用」，哪用得了這麼多錢？顯然該處是把小組長經費當成「祕密小金庫」。

更離譜的是，約翰具名向行政院檢舉，並指出不少同仁在上班時間飲酒，依農業部的獎懲規定，須記申誡，沒想到行政院交由農業部查辦，農田水利署迅速得到消息，徐瑞旻立刻叫有喝酒的同仁「補請假」，把此事遮掩過去；但約翰不死心，繼續向監察院舉發，上個月監察院發函給農業部要求解釋。

一名曾任職農委會（農業部前身）的政務官表示，改制前的水利會資產超過千億元，長期被特定派系把持，許多黑金內幕不堪聞問，以全台最有錢的瑠公水利會為例，該會擁有大量台北市精華土地，包括忠孝東路SOGO百貨，每年租金上億元，但該會灌溉面積最少，僅300公頃，卻擁有200億元現金，還不包括大量房地產。

農田水利署彰化管理處以每桌8千元的菜色，招待小組長與各界賓客。

▲農田水利署彰化管理處以每桌8千元的菜色，招待小組長與各界賓客。

該政務官指出，當年這些水利會利用會員名冊進行綁樁，或以舉辦餐宴、招待出遊、送禮等方式，為特定參選人助選，已是常態，如今既改制成為公務機關，就必須依法行政，怎能利用小組長經費私設祕密金庫，宴請地方政治人物？農業部不但不限制，署長還帶頭吃喝，簡直開時代倒車！

針對遭控訴濫用預算大吃大喝，農田水利署彰化管理處表示，投訴人也向農業部檢舉，但經查應該是他個人誤解，該處經費開支科目，皆依據《作業基金會計準則適用用途別》科目核銷。小組餐費部分，由小組預算科目支應；員工部分由員工食品項下支應，民代長官部份亦由公共關係費用支應。

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